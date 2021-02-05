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Российская газета

Как в кино: британцы готовились воевать с советскими Т-62 и БТР-60ПБ

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В годы холодной войны в армиях НАТО для обучения личного состава ведению боевых действий с Советской армией и войсками стран Варшавского договора использовалась техника производства СССР.

Например, в фильме, предназначенном для британских военнослужащих, находящихся в ФРГ, задействовались настоящие средние танки Т-62 и бронетранспортеры БТР-60ПБ.

Эти боевые машины были захвачены израильтянами в ходе военных конфликтов со своими соседями.

В учебном пособии, снятом с использованием приемов художественного кино, демонстрируется, как нужно противостоять "угрозе с Востока". Например, танки Chieftain лихо бьют по бронетехнике, поражая один БТР за другим.

В стиле голливудских боевиков из стрелкового оружия выкашивается атакующая пехота, облаченная в нелепую форму, мало похожую на настоящую. Есть и другие откровенные ляпы.

По всей видимости, фильм снят в первой половине 80-х годов, когда в Группе советских войск в Германии уже длительное время эксплуатировались основные боевые танки Т-64 с многослойной броней. Среди них имелись варианты, способные применять на дальностях до 4000 метров управляемые ракеты комплекса 9К112 "Кобра". В реальности шансов выстоять против них у Chieftain было мало.

Также в эти годы в ГСВГ уже освоили Т-80Б с газотурбинными двигателями мощностью 1100 л.с., известные своими высокими скоростными и маневренными характеристиками.

Несмотря на высокую боевую мощь, советские войска и их союзники не вынашивали агрессивных планов, рассматривая лишь ответные действия в случае нападения Североатлантического альянса.

Что интересно, традиции использования на учениях иностранной техники в армиях западных государств остались неизменными, и, как и десятилетия назад, на полигонах мы снова видим все те же советские танки.


Алексей Моисеев

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Страны
Великобритания
Германия
Израиль
Польша
Россия
Продукция
БТР-60
Т-62
Т-80
Проекты
NATO
Военные учения
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