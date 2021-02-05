Израиль продолжает устанавливать свои правила на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля перебросила дополнительные силы на границы с Ливаном и Сирией сразу после массированных авиаударов по южным провинциям Сирийской Арабской Республики.

Израильская армия направила большое количество военной техники и личного состава в район Голанских высот и впритык к Южному Ливану, передаёт иранское новостное агентство Mehr.

По данным военных источников в Дамаске, в ночь на четверг Израиль запустил по югу Сирии ракеты с наземных и воздушных платформ, «причинив лишь материальный ущерб».