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Израиль продолжает устанавливать свои правила на Ближнем Востоке

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Источник изображения: vpk-news.ru

Армия обороны Израиля перебросила дополнительные силы на границы с Ливаном и Сирией сразу после массированных авиаударов по южным провинциям Сирийской Арабской Республики.

Израильская армия направила большое количество военной техники и личного состава в район Голанских высот и впритык к Южному Ливану, передаёт иранское новостное агентство Mehr.

По данным военных источников в Дамаске, в ночь на четверг Израиль запустил по югу Сирии ракеты с наземных и воздушных платформ, «причинив лишь материальный ущерб».

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Ливан
Сирия
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