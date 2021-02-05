Шведские корабли-невидимки получат новую версию

Серия шведских корветов-невидомок Visby получит продолжение. Вчера, 3 февраля, пресс-служба компании Saab объявила о подписании контракта с Минобороны Швеции на разработку нового поколения этих кораблей.

Контракт стоимостью 190 млн шведских крон ($22,6 млн) включает в себя работы по определению облика новых корветов, получивших рабочее название Visby Generation 2. Кроме того, в эту сумму включены проектные работы по предстоящей модернизации среднего срока эксплуатации пяти действующих кораблей типа Visby.

Корветы типа Visby Источник изображения: saab.com

«Контракт является важным шагом вперёд в повышении боевых возможностей шведского флота, поскольку он включает модернизацию существующих корветов и создание кораблей следующего поколения. Корветы Visby были первопроходцами в течение двадцати лет, и после промежуточных обновлений они будут хорошо оснащены для выполнения будущих задач. Опыт и знания, накопленные при создании класса Visby на протяжении многих лет, будут использоваться для разработки Visby Generation 2», — сообщили в пресс-службе Saab.

Корабли типа Visby — корветы, построенные с применением технологии пониженной радиолокационной заметности. Длина каждого из кораблей — менее 73 м, водоизмещение — 640 т. Несмотря на относительно небольшие размеры, корабль несёт 57-мм пушку Bofors SAK 57 Mk3, а также мощное торпедное и ракетное вооружение. Кроме того, корвет оснащён лётной палубой для лёгкого вертолёта или беспилотника.