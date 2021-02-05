Россия испытала ракету на продажу

Новейшая российская ракета «воздух-воздух» дальностью 200 км прошла госиспытания

Закончены государственные испытания экспортного варианта ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности РВВ-БД. Ракета, способная сбивать цели на скорости до 2500 км/час и высоте до 25 км, может заинтересовать Индию, Китай, Армению и Белоруссию, считает эксперт.

Авиационная управляемая ракета класса «воздух-воздух» большой дальности с многофункциональной радиолокационной и инерциальной системой управления предназначена для поражения воздушных целей (истребителей, бомбардировщиков, самолетов ВТА, вертолетов, крылатых ракет) в любое время суток, на всех ракурсах, в условиях РЭП, на фоне земной и водной поверхности, в том числе с многоканальным обстрелом.

Ракета входит в состав ракетного вооружения самолетов типа МиГ и Су.

«В 2020 году были проведены государственные совместные испытания экспортной ракеты большой дальности РВВ-БД, конструкторской документации на изделие присвоена серийная литера «О1», - сообщает корпоративная газета «Вымпел» АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова».

По данным издания, «документация на изделие РВВ-БД передана в АО «КТРВ» для проведения обеспечения серийного изготовления и поставки изделий».

Тактико-технические характеристики РВВ-БД таковы: высота полета поражаемых целей - от 0,015 до 25 км; скорость полета поражаемых целей - до 2500 км/час; максимальная дальность пуска в переднюю полусферу - до 200 км; минимальная дальность пуска в заднюю полусферу - 1 км; перегрузка поражаемых целей - до 8 g; длина ракеты - 4060 мм; калибр - 380 мм; стартовая масса - не более 510 кг; дальность захвата цели на сопровождение головкой самонаведения ГСН (в передней полусфере) - 30 км; тип боевой части - осколочно-фугасная; масса боевой части - 60 кг.

Система наведения РВВ-БД - инерциальная с радиокоррекцией и активным радиолокационным самонаведением на конечном участке траектории.

Ракета выполнена по нормальной аэродинамической схеме с крылом малого удлинения с большой хордой. Стабилизаторы до пуска находятся в сложенном положении. Изделие оснащено двухрежимным стартово-маршевым твердотопливным ракетным двигателем (РДТТ).

Ракета РВВ-БД оснащена усовершенствованной активной радиолокационной головкой самонаведения (ГСН) 9Б-1103М-350/ОКР «Шайба» разработки НИИ «Агат». Целеуказание перед пуском производится в секторе 120 град в передней полусфере самолета-носителя. В ГСН установлен новый миниатюрный цифровой сигнальный процессор с большим объемом памяти и повышенным быстродействием. Вместо обычных механических гироскопов в ГСН использованы волоконно-оптические гироскопы и механические гироскопы с форсированным выходом на рабочий режим, благодаря чему уменьшено время подготовки ракеты к пуску.

Усовершенствованная ГСН обладает высокой степенью унификации и может применяться в любых ракетах - как зенитных, так и в ракетах класса «воздух-воздух» в пределах калибра 200-400 мм.

К-37/Р-37/РВВ-БД (на Западе ракета получила обозначение AA-13 Arrow) разработана ГосМКБ «Вымпел» как дальнейшее развитие ракеты «воздух-воздух» Р-33 для вооружения перехватчика МиГ-31М. Разработка ракеты начата по Постановлению Совмина СССР от 8 апреля 1983 года. Эскизный проект ракеты защищен в 1983 году. Испытания начаты в 1988 года автономными баллистическими пусками ракет без системы управления. В 1989 году стартовали летные испытания ракет Р-37.

В марте 1992 году ракета была впервые представлена общественности в рамках Минского показа новой авиационной техники. Изделия демонстрировались на подфюзеляжной подвеске перехватчиков МиГ-31М. В апреле 1994 года президент России Борис Ельцин поздравил создателей ракеты с поражением воздушной цели на рекордной дальности в 304 км.

В процессе разработки ракету переименовали в РВВ-БД. Визуально ранняя Р-37 от РВВ-БД отличается укороченным на 14 см головным отсеком, измененной формой головного отсека с радиопрозрачным обтекателем, складывающимися верхними рулями-стабилизаторами.

Испытания ракеты продолжались по 1997 год.

После 1997 года в связи с нарушением кооперации с предприятиями Украины, которые были задействованы в создании систем наведения ракеты, было принято решение о разработке системы наведения с использованием только российских компонентов.

К 2007 году корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» уже велись работы по созданию ракеты РВВ-БД, которая была практически полным аналогом ракеты Р-37.

В 2011 году решено начать серийное производство ракеты. В 2014 году ракета РВВ-БД принята на вооружение ВВС России и было официально начато ее серийное производство. Ракетами Р-37 оснащены истребители-перехватчики МиГ-31БМ. В 2020 году модификация ракеты Р-37М была интегрирована в комплекс вооружения истребителя пятого поколения Су-57, также прошли испытательные пуски ракеты с борта Су-35С.

Экспортный вариант РВВ-БД впервые был показан на авиасалоне МАКС-2011.

Назначенный срок службы изделия - 8 лет. Назначенный ресурс при неограниченном количестве взлет-посадок с ВВП с бетонным покрытием (20 взлет-посадок с грунтовых и металлических ВВП) - 50 летных часов. Время непрерывной работы аппаратуры в полете под самолетом-носителем - 3 часа. Исправность бортовой аппаратуры ракеты при эксплуатации проверяется ежегодно на комплексе подготовки авиационных средств поражения «Ока-Э» или на аппаратуре контроля «Ока-620».

«Изделие РВВ-БД в экспортном варианте никоим образом не подпадает под статьи Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ). Напомним, ключевая граница для попадания ракетных систем (а также иных беспилотных аппаратов) в сферу ведения РКРТ сформулирована как возможность доставки полезной нагрузки массой не менее 500 кг на дальность не менее 300 км. Таким образом, никаких препятствий для экспорта РВВ-БД в этом плане нет. Как и нет необходимости для каких-либо ограничений тактико-технических характеристик этого изделия», - пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По мнению специалиста, в закупке РВВ-БД в первую очередь должны быть заинтересованы страны, военно-воздушные силы которых имеют на оснащении самолеты типа Су и МиГ. Например, Индия, Китай, Армения и Белоруссия.

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Евгений Биятов/РИА "Новости"

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