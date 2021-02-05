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ЦАМТО

Парламент Германии одобрил покупку САЗ "Трофи" для оснащения ОБТ "Леопард-2"

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Немецкий танк "Леопард-2"
Немецкий танк "Леопард-2".
Источник изображения: © AP Photo, Axel Seidemann

ЦАМТО, 4 февраля. По информации Минобороны Германии, бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение средств на закупку систем активной защиты для оснащения основных боевых танков (ОБТ) "Леопард-2" СВ Германии.

Командование ВС Германии намерено использовать выделенные средства для приобретения системы активной защиты "Трофи" разработки израильской компании Rafael Advanced Defense Systems. Количество закупаемых систем и сроки поставки не раскрываются. Также неизвестна стоимость приобретения, хотя понятно, что она превышает 25 млн. евро (предел, требующий рассмотрения закупки бюджетным комитетом парламента Германии).

В рамках проекта системой активной защиты будет оборудована часть имеющихся танков "Леопард-2А6". Система также будет установлена на испытательном образце для поддержки разработки. Для установки САЗ необходимо модифицировать ОБТ, чтобы подключить дополнительный источник питания. Кроме того, будут заказаны необходимые запчасти, боеприпасы, транспортные и складские контейнеры. Контракт также будет включать обучение экипажей и обслуживающего персонала.

Как заявлено, помимо огневой мощи и мобильности, САЗ имеет решающее значение для успеха бронетанковых подразделений в бою. Выбранная САЗ "Трофи" позволит значительно снизить угрозу, исходящую от противотанковых управляемых ракет противника. Ранее система "Трофи" была принята на вооружение ВС Израиля, она испытана в боевых условиях и показала высокую эффективность.

Входящие в состав системы датчики обнаруживают атакующие защищаемый объект управляемые ракеты или гранаты и информирует экипаж об источнике стрельбы для немедленного реагирования. Оценив полученные данные, система определяет точки перехвата, принимает меры противодействия, что позволяет нейтрализовать угрозу до ее соударения с корпусом.

Экипаж ОБТ "Леопард-2" может активировать или деактивировать систему в любое время, в зависимости от угрозы и окружающей ситуации, например, чтобы снизить риск для третьих лиц.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Продукция
Leopard-2
Компании
Rafael
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