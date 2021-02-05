Starliner совершит первый пилотируемый полет не ранее сентября

В NASA сообщили, что "не ранее 25 марта" планируется второй испытательный беспилотный запуск CST-100 Starliner, который призван продемонстрировать "полную готовность" Starliner и ракеты-носителя Atlas V к "запуску, стыковке и возвращению на Землю"

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Первый пилотируемый полет корабля Starliner компании Boeing состоится не ранее сентября 2021. Об этом сообщили в среду в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

На сайте NASA размещено уведомление о начале аккредитации журналистов для наблюдения за "предпусковыми и пусковыми работами" в рамках подготавливаемого Национальным управлением и Boeing полета к Международной космической станции (МКС) (Orbital Flight Test-2, OFT-2). В частности, "не ранее 25 марта" планируется второй испытательный беспилотный запуск CST-100 Starliner. Эта миссия, как заявлено, призвана продемонстрировать "полную готовность" Starliner и ракеты-носителя Atlas V к "запуску, стыковке и возвращению на Землю".

"Вслед за успешным завершением миссии OFT-2, - сообщается на сайте, - NASA и Boeing намечают не ранее сентября 2021 года первый полет Starliner с астронавтами на борту - совместный NASA/Boeing испытательный полет с экипажем (NASA’s Boeing Crew Flight Test, CFT)".

До недавнего времени первый пилотируемый полет Starliner намечался на лето, о чем корреспонденту ТАСС ранее рассказал представитель компании Boeing Джош Баррет. "После второго непилотируемого испытательного полета Boeing и NASA осуществят первый пилотируемый полет корабля Starliner летом 2021 года", - сказал он. Баррет также сообщил, что в первом пилотируемом полете корабля на его борту будут находиться астронавты Крис Фергюсон, Николь Манн и Майкл Финк.