Войти
ТАСС

Starliner совершит первый пилотируемый полет не ранее сентября

77
0
0
Корабль CST-100 Starliner
Корабль CST-100 Starliner.
Источник изображения: regnum.ru

В NASA сообщили, что "не ранее 25 марта" планируется второй испытательный беспилотный запуск CST-100 Starliner, который призван продемонстрировать "полную готовность" Starliner и ракеты-носителя Atlas V к "запуску, стыковке и возвращению на Землю"

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Первый пилотируемый полет корабля Starliner компании Boeing состоится не ранее сентября 2021. Об этом сообщили в среду в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

На сайте NASA размещено уведомление о начале аккредитации журналистов для наблюдения за "предпусковыми и пусковыми работами" в рамках подготавливаемого Национальным управлением и Boeing полета к Международной космической станции (МКС) (Orbital Flight Test-2, OFT-2). В частности, "не ранее 25 марта" планируется второй испытательный беспилотный запуск CST-100 Starliner. Эта миссия, как заявлено, призвана продемонстрировать "полную готовность" Starliner и ракеты-носителя Atlas V к "запуску, стыковке и возвращению на Землю".

"Вслед за успешным завершением миссии OFT-2, - сообщается на сайте, - NASA и Boeing намечают не ранее сентября 2021 года первый полет Starliner с астронавтами на борту - совместный NASA/Boeing испытательный полет с экипажем (NASA’s Boeing Crew Flight Test, CFT)".

До недавнего времени первый пилотируемый полет Starliner намечался на лето, о чем корреспонденту ТАСС ранее рассказал представитель компании Boeing Джош Баррет. "После второго непилотируемого испытательного полета Boeing и NASA осуществят первый пилотируемый полет корабля Starliner летом 2021 года", - сказал он. Баррет также сообщил, что в первом пилотируемом полете корабля на его борту будут находиться астронавты Крис Фергюсон, Николь Манн и Майкл Финк.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
США
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
NASA
Проекты
МКС
Похожие новости
23.12.2019
Маск поддержал Boeing после инцидента с запуском Starliner
23.12.2019
НАСА запустило к МКС вторую замену "Союз МС"
09.12.2019
Тяжелый случай
05.12.2019
Из-за неполадок ракеты-носителя перенесен тестовый запуск к МКС новейшего американского корабля Starliner
21.11.2019
Отчет НАСА по аудиту программы коммерческих пилотируемых полетов
08.09.2017
Темная сторона войны: США запустят в космос беспилотник с секретной миссией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 01:35
  • 57
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 05.02 00:35
  • 24
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 04.02 21:01
  • 1
iDnes (Чехия): Россия выбыла из космической гонки. Битву за Луну продолжат США и Китай
  • 04.02 17:38
  • 3
Растратчики госсредств спокойно покидают Россию
  • 04.02 16:55
  • 177
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 04.02 15:54
  • 0
Американские бомбардировщики B-1 Lancer направляются в Норвегию
  • 04.02 15:31
  • 2
6G: Фантастика? Не совсем…
  • 04.02 14:10
  • 22
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 04.02 13:13
  • 3
Москва и Дели достигли предварительной договоренности о совместном производстве истребителей МиГ-35 - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 12:39
  • 2
Получен запрос от Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 12:14
  • 3
The National Interest (США): российская армия столкнется с демографическим кризисом
  • 04.02 12:05
  • 1
РФ пока не получала заявки Индии на покупку Су-57, но интерес к нему есть - замглавы ФСВТС
  • 04.02 10:28
  • 167
Космонавтика Илона Маска
  • 04.02 09:52
  • 27
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 04.02 08:50
  • 62
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)