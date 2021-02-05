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РИА Новости

Посол Ирана в России назвал условие возвращения к ядерной сделке

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Посол Ирана в России Казем Джалали
Посол Ирана в России Казем Джалали.
Источник изображения: © Фото : предоставлено посольством Ирана в России

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Для возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе США должны снять санкции с Тегерана и компенсировать ущерб, Иран ждет действий, а не заявлений, заявил в четверг иранский посол в России Казем Джалали.

"Мы надеемся, что до истечения установленного дедлайна американцы смогут компенсировать ущерб, нанесенный Ирану", - заявил посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"На первом этапе США должны снять санкции... Мы ждем действий, ранее глава МИД (Ирана Мохаммад Давад - ред.) Зариф уже говорил, что мы уже слышали лозунги и заявления, американцы должны предпринять практические действия", - заявил посол.

Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.

Белый дом ранее сообщил о намерении президента Джо Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном.

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