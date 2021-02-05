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ТАСС

Минобороны РФ построит военный госпиталь в Татарстане

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Операционная медицинская сестра отделения рентгенохирургии военного госпиталя
Операционная медицинская сестра отделения рентгенохирургии военного госпиталя.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Его площадь составит свыше 12,5 тыс. кв. м, он будет рассчитан на 150 человек

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российское военное ведомство возведет в столице Татарстана новый военный госпиталь на 150 койко-мест.

"К настоящему времени проектными организациями Минобороны России уже подготовлены эскизы и проектные решения нового госпиталя. Спланировано поэтапное строительство главного корпуса с палатным и лечебно-диагностическим блоками, инфекционного корпуса, а также объектов обеспечивающей инфраструктуры. Общая площадь застройки составит более 12,5 тыс. квадратных метров", - сказано в сообщении Министерства обороны РФ, распространенном в четверг.

Новое лечебное учреждение в Казани "позволит оказывать специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь военнослужащим, членам семей, военным пенсионерам, а также гражданскому населению республики", информирует ведомство.

В четверг, говорится в сообщении, по поручению министра обороны РФ рабочая группа специалистов Военно-строительного комплекса под руководством замминистра обороны России Тимура Иванова посетила будущую площадку строительства ведомственного лечебного учреждения.

Также в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа Иванов проинспектировал обустройство инфраструктуры военных городков Казанского высшего танкового и суворовского училищ, сказано в пресс-релизе.

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