В России назвали условие продажи Су-57 за рубеж

Истребители пятого поколения Су-57 российского производства могут начать продавать странам, которые являются стратегическими партнерами Москвы. Такое условие поставок самолетов за рубеж в четверг, 4 февраля, назвали «Интерфаксу» в «Рособоронэкспорте».

«"Рособоронэкспорт" готов предложить многофункциональный истребитель 5-го поколения Су-57Э стратегическим партнерам России в случае их заинтересованности», — заявили в компании.

Там также добавили, что в настоящее время ведут предварительные консультации по поставкам другого самолета — российского истребителя поколения 4++ Су-35 — в несколько стран Азии.

Как отмечает агентство, Су-57 получил экспортную документацию в августе 2019 года — это дало возможность начать переговоры о его продаже в другие страны. После этого глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что одной из стран, которые всерьез рассматривают возможность приобретения Су-57, является Индия. Кроме того, истребитель был показан и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В то же время глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и вице-премьер Юрий Борисов отмечали, что продажа Су-57 за рубеж возможна только после того, как подобные истребители будут приняты на вооружение Воздушно-космических сил России.

Марта Ольховская