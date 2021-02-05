Глава кабмина Японии хочет быть «хотя бы на полшага» ближе к Курилам

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга пообещал приложить все усилия для того, чтобы «хотя бы на полшага» приблизиться к решению проблемы «северных территорий» (так в Японии называют южную часть Курильских островов).

Об этом глава японского правительства заявил в ходе прений в бюджетной комиссии национального парламента.

«Я буду прикладывать все усилия для того, чтобы хотя бы на полшага приблизиться к решению проблемы северных территорий», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос депутата от правящей Либерально-демократической партии Такако Судзуки, уроженки самой северной префектуры Хоккайдо.

Глава японского правительства также подчеркнул, пишет Eadaily, что дальнейшие переговоры с Россией, направленные на решение территориального вопроса и заключение мирного договора, будут вестись на основе всех ранее достигнутых между двумя государствами договоренностей, включая сингапурскую договоренность от 2018 года об активизации переговоров о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года.