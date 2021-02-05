Войти
Военно-промышленный курьер

«Армата» впервые поедет на смотрины за границу

75
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Новейший российский танк «Армата» получил паспорт экспортного облика, в ближайшее время боевую машину впервые представят за рубежом, сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта.

Ранее гендиректор РОЭ Александр Михеев заявил о консультациях с иностранными партнерами по поставкам танков. Ближайшей зарубежной выставкой с участием российских оборонных предприятий, включая разработчика «Арматы» концерн «Уралвагонзавод», станет оружейный салон IDEX-2021 (Абу-Даби, ОАЭ).

«На танк Т-14 «Армата» оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют», - сказали в компании.

В пресс-службе российского спецэкспортера также напомнили, что в 2020 году на внешний рынок удалось вывести новейшую колесную боевую платформу «Бумеранг».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Армата
Бумеранг
Компании
РОЭ
Уралвагонзавод
Персоны
Михеев Александр
Проекты
2020-й год
Похожие новости
15.07.2019
73 тысячи "показных" боеприпасов
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
22.08.2017
Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество
16.03.2016
Экспорт вооружений: «смена поколений» неизбежна
11.08.2015
Техмаш: создаем боеприпасы для перспективных ударных беспилотников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 00:35
  • 24
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 04.02 21:01
  • 1
iDnes (Чехия): Россия выбыла из космической гонки. Битву за Луну продолжат США и Китай
  • 04.02 17:38
  • 3
Растратчики госсредств спокойно покидают Россию
  • 04.02 16:55
  • 177
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 04.02 15:54
  • 0
Американские бомбардировщики B-1 Lancer направляются в Норвегию
  • 04.02 15:31
  • 2
6G: Фантастика? Не совсем…
  • 04.02 14:10
  • 22
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 04.02 13:13
  • 3
Москва и Дели достигли предварительной договоренности о совместном производстве истребителей МиГ-35 - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 12:56
  • 56
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 04.02 12:39
  • 2
Получен запрос от Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 12:14
  • 3
The National Interest (США): российская армия столкнется с демографическим кризисом
  • 04.02 12:05
  • 1
РФ пока не получала заявки Индии на покупку Су-57, но интерес к нему есть - замглавы ФСВТС
  • 04.02 10:28
  • 167
Космонавтика Илона Маска
  • 04.02 09:52
  • 27
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 04.02 08:50
  • 62
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)