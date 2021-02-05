«Армата» впервые поедет на смотрины за границу

Новейший российский танк «Армата» получил паспорт экспортного облика, в ближайшее время боевую машину впервые представят за рубежом, сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта.

Ранее гендиректор РОЭ Александр Михеев заявил о консультациях с иностранными партнерами по поставкам танков. Ближайшей зарубежной выставкой с участием российских оборонных предприятий, включая разработчика «Арматы» концерн «Уралвагонзавод», станет оружейный салон IDEX-2021 (Абу-Даби, ОАЭ).

«На танк Т-14 «Армата» оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют», - сказали в компании.

В пресс-службе российского спецэкспортера также напомнили, что в 2020 году на внешний рынок удалось вывести новейшую колесную боевую платформу «Бумеранг».