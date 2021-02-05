У Ирана появилась ракета дальностью 5000 км

В Иране прошли испытания новой ракеты-носителя. Вчера, 3 февраля, информационное агентство Al Jazeera сообщило о том, что Минобороны Ирана провело испытания новой ракеты под названием Zuljanah.

Пуск ракеты был показан в эфире государственного телевидения Ирана, дата и место испытаний не называются. По официальным данным, Zuljanah является трёхступенчатой ракетой и может выводить на низкую околоземную орбиту (до 500 км) спутники массой до 220 кг.

Пуск ракеты Zuljanah

Некоторые страны уже усомнились в космическом предназначении Zuljanah. Журнал Forbes указывает, что при изменении траектории ракета-носитель сможет преодолеть порядка 5000 км, неся ядерную боеголовку массой до 1 т.

Ракетная программа Ирана является причиной нового этапа напряжённости в отношениях с западными странами. В 2018 году США вышли из «ядерной сделки» с Ираном. Согласно условиям соглашения, Иран прекращал обогащение урана в обмен на снятие международных санкций. После серии испытаний иранских баллистических ракет, а также обвинений со стороны Израиля в том, что Иран тайно разрабатывает ядерное оружие, конфликт разгорелся с новой силой.