В Казани построят военный госпиталь

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Минобороны России возведет в столице Татарстана новый военный госпиталь на 150 койко-мест, сообщает военное ведомство в четверг.

"К настоящему времени проектными организациями Минобороны уже подготовлены эскизы и проектные решения нового госпиталя. Спланировано поэтапное строительство главного корпуса с палатным и лечебно-диагностическим блоками, инфекционного корпуса, а также объектов обеспечивающей инфраструктуры. Общая площадь застройки составит более 12,5 тысяч квадратных метров", - сказано в релизе.

Новое лечебное учреждение в Казани позволит оказывать специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь действующим военным, их родственникам, военным пенсионерам, а также гражданскому населению республики.

Сегодня по поручению министра рабочая группа специалистов военно-строительного комплекса под руководством замминистра Тимура Иванова посетила будущую площадку строительства.