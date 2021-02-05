Корпорация "МиГ" запускает интерактивный комплекс сборки самолетов

ЦАМТО, 4 февраля. На производственных площадках АО "РСК "МиГ" (входит в Дивизион военной авиации ОАК Госкорпорации Ростех) запущен "Интерактивный комплекс технологических процессов" сборки летательных аппаратов.

Платформа позволяет подробно визуализировать технологические процессы, хранить и унифицировать в одной базе уникальные данные о сборке самолетов. Благодаря внедрению этой системы Корпорация завершит переход от использования бумажных технологических карт к электронным источникам информации. В рамках комплекса применяется схема рабочих инструкций, позволяющая пошагово разобраться в процессе сборки авиационной техники. С помощью новой системы можно оперативно ознакомиться с материалами структурированных по темам справочников, просмотреть фото- и видеофайлы, а также изучить чертежи и 3D-модели всех самолетов "МиГ", которые создаются сегодня.

"Сборка самолета – сложнейший процесс. Комплекс играет существенную роль в повышении уровня квалификации персонала, подготовке молодых специалистов удаленно и непосредственно в цехах. Если перед сотрудником завода стоит задача по сборке определенного блока, он может в любой момент обратиться к интерактивной системе, уточнить необходимые детали. Это позволит существенно уменьшить вероятность возникновения каких-либо дефектов в работе", – отметил управляющий директор АО "РСК "МиГ" Андрей Герасимчук.

Заместитель главного конструктора Корпорации "МиГ" по техническим средствам обучения и полунатурной отработке БРЭО Андрей Пономаренко поделился планами по дальнейшему развитию разработки.

По его словам, "интерактивный комплекс готов к запуску, операционная система отлажена, необходимое оборудование получено. База дополняется постепенно, по мере получения материалов со съемок технологических процессов сборки самолетов. Сейчас мы непрерывно редактируем материалы и добавляем сюжеты в систему. На данный момент отснято около 25%. В этом году мы планируем продолжать активную работу по совершенствованию системы путем добавления новых материалов. По готовности база станет доступна к приобретению заказчиками для завершения процесса сборки переданных им самолетов".

Аппаратная часть комплекса состоит из центрального сервера, рабочих мест пользователей в корпоративной сети и интерактивных стендов общего доступа. К системе можно подключиться с любой площадки Корпорации "МиГ".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".