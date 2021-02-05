Индия планирует значительно расширить экспорт оборонный продукции

ЦАМТО, 4 февраля. Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Минобороны Индии опубликовала перечень вооружений, одобренных для поставки на экспорт.

Как сообщает India Today, в список из 156 ед. оборудования военного назначения вошли 19 авиационных систем, 41 бронированная боевая система вооружения, 4 ракетные системы, 27 систем радиоэлектронной борьбы и связи, 10 типов средств индивидуальной защиты, 4 типа микроэлектронных устройств, 28 военно-морских систем, 16 систем РХБЗ и еще 7 других технологий.

Помимо легкого боевого истребителя LCA "Теджас", который был недавно одобрен для экспорта, в список также включен зенитный ракетный комплекс ближнего действия "Акаш", ракета класса "воздух-воздух" дальнего радиуса действия "Астра", противотанковая управляемая ракета "Наг" и крылатая ракета "Брамос". Из вооружений сухопутных войск в перечень включен модернизированный танк "Арджун" Mk-1A, реактивная система залпового огня "Пинака", усовершенствованная 155-мм буксируемая артиллерийская система ATAGS.

В настоящее время Индия рассматривает возможность увеличения оборонного экспорта и нацелена на сумму в 350 млрд. рупий (4,8 млрд. долл.). В соответствии с "Политикой поощрения экспорта оборонной продукции на 2020 год", вышеуказанной цели планируется достичь к 2025 году.

Данная инициатива, направленная на расширение экспорта ПВН и укрепление отечественной оборонной промышленности для самообеспечения, нацелена на ежегодный оборот в 1,75 трлн. рупий (24 млрд. долл.).

В соответствии с "Политикой поощрения" предусмотрено удвоение внутренних закупок ПВН у индийской промышленности. На данный момент доля внутренних закупок в общем объеме оборонных закупок составляет около 60% или 700 млрд. рупий (9,6 млрд. долл.). К 2025 году эта цифра должна составить 1,4 трлн. рупий (19,2 млрд. долл.).