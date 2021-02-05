Войти
ЦАМТО

Индия планирует значительно расширить экспорт оборонный продукции

87
0
0
Модель прототипа гиперзвукового самолета
Модель индийского прототипа гиперзвукового самолета.
Источник изображения: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 4 февраля. Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Минобороны Индии опубликовала перечень вооружений, одобренных для поставки на экспорт.

Как сообщает India Today, в список из 156 ед. оборудования военного назначения вошли 19 авиационных систем, 41 бронированная боевая система вооружения, 4 ракетные системы, 27 систем радиоэлектронной борьбы и связи, 10 типов средств индивидуальной защиты, 4 типа микроэлектронных устройств, 28 военно-морских систем, 16 систем РХБЗ и еще 7 других технологий.

Помимо легкого боевого истребителя LCA "Теджас", который был недавно одобрен для экспорта, в список также включен зенитный ракетный комплекс ближнего действия "Акаш", ракета класса "воздух-воздух" дальнего радиуса действия "Астра", противотанковая управляемая ракета "Наг" и крылатая ракета "Брамос". Из вооружений сухопутных войск в перечень включен модернизированный танк "Арджун" Mk-1A, реактивная система залпового огня "Пинака", усовершенствованная 155-мм буксируемая артиллерийская система ATAGS.

В настоящее время Индия рассматривает возможность увеличения оборонного экспорта и нацелена на сумму в 350 млрд. рупий (4,8 млрд. долл.). В соответствии с "Политикой поощрения экспорта оборонной продукции на 2020 год", вышеуказанной цели планируется достичь к 2025 году.

Данная инициатива, направленная на расширение экспорта ПВН и укрепление отечественной оборонной промышленности для самообеспечения, нацелена на ежегодный оборот в 1,75 трлн. рупий (24 млрд. долл.).

В соответствии с "Политикой поощрения" предусмотрено удвоение внутренних закупок ПВН у индийской промышленности. На данный момент доля внутренних закупок в общем объеме оборонных закупок составляет около 60% или 700 млрд. рупий (9,6 млрд. долл.). К 2025 году эта цифра должна составить 1,4 трлн. рупий (19,2 млрд. долл.).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Akash
Arjun Mk II
Pinaka РСЗО
PJ-10 Brahmos
Компании
DRDO
Проекты
2020-й год
Похожие новости
07.02.2020
Индийская экспозиция на выставке DefExpo 2020
03.12.2018
Перспективы индийского экспорта вооружений
15.06.2016
В здоровом Дели – здоровый дух
06.11.2012
Задержка поставок грузовиков «Татра» может серьезно осложнить реализацию индийских военных программ
13.07.2011
Дорога в будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 00:35
  • 24
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 04.02 21:01
  • 1
iDnes (Чехия): Россия выбыла из космической гонки. Битву за Луну продолжат США и Китай
  • 04.02 17:38
  • 3
Растратчики госсредств спокойно покидают Россию
  • 04.02 16:55
  • 177
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 04.02 15:54
  • 0
Американские бомбардировщики B-1 Lancer направляются в Норвегию
  • 04.02 15:31
  • 2
6G: Фантастика? Не совсем…
  • 04.02 14:10
  • 22
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 04.02 13:13
  • 3
Москва и Дели достигли предварительной договоренности о совместном производстве истребителей МиГ-35 - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 12:56
  • 56
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 04.02 12:39
  • 2
Получен запрос от Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 12:14
  • 3
The National Interest (США): российская армия столкнется с демографическим кризисом
  • 04.02 12:05
  • 1
РФ пока не получала заявки Индии на покупку Су-57, но интерес к нему есть - замглавы ФСВТС
  • 04.02 10:28
  • 167
Космонавтика Илона Маска
  • 04.02 09:52
  • 27
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 04.02 08:50
  • 62
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)