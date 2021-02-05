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Военно-промышленный курьер

Пока «Бойкий» наводил порядок в море, на побережье прошли «Грады»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Корабль Балтийского флота выполнил минные постановки и отразил воздушный удар в морских полигонах. А на прибрежном полигоне «Хмелевка» устроили канонаду морские пехотинцы.

В рамках планового выхода в море экипаж корвета «Бойкий» сначала провел мероприятия по постановке оборонительного противолодочного заграждения, установив в заданном районе учебные донные мины. На следующем этапе корабль осуществил стрельбы всеми видами своей артиллерии по специальной мишени-щиту. А затем артиллерийские расчеты успешно поразили цели в воздухе.

В свою очередь экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации БФ совершили посадки на палубу корвета – в дрейфе и на ходу. Кроме того, «Бойкий» отработал защиту от оружия массового поражения на переходе морем и противодиверсионные задачи во время стоянки на незащищенном рейде.

Тем временем на прибрежном полигоне «Хмелевка» шли масштабные стрельбы морской пехоты. В ходе учений военнослужащие вели огонь не только из всех видов стрелкового оружия, но и из вооружения бронетранспортеров БТР-82А. А также – из артиллерийских систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».

Стрельбы выполнялись по наземным целям и десанту условного противника, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. В ходе учений морские пехотинцы отработали весь перечень тактических действий в обороне как в светлое, так и в темное время суток.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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