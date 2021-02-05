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Военно-промышленный курьер

«Всю сирийскую нефть воруют США»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Практически вся нефть, добываемая на востоке Сирии, разворовывается американскими войсками в регионе и их союзниками в лице курдских военизированных формирований. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Бассам Туоме, выступая на заседании Народного совета (парламента) арабской республики.

«В прошлом году добыча нефти в Сирии достигала 89 тыс. баррелей в сутки. Из них примерно 80 тыс. баррелей было украдено. То есть практически вся нефть, добываемая на востоке страны, крадётся», - приводит слова министра сирийская газета «Аль-Ватан».

Под фактическим контролем США находится крупнейшее сирийское нефтяное месторождение «Аль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирия ранее направила своё первое послание Джо Байдену, призвав нового президента США вывести войска из арабской республики и отказаться от попыток незаконного использования её нефтяных ресурсов. 

Постоянный представитель САР при ООН Башар аль-Джаафари озвучил это послание во время виртуального заседания Совбеза ООН.

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Сирия
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