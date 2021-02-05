В Великобританию прибыл пятый самолет P-8A "Посейдон"

ЦАМТО, 4 февраля. На авиабазу "Лоссимут" в Шотландии после перелета из США прибыл пятый (из девяти заказанных) морской патрульный самолет нового поколения P-8A "Посейдон" (британское обозначение "Посейдон" MRA1).

Об этом 2 февраля сообщило командование ВВС Великобритании.

Перед отправкой в Великобританию самолет ZP805 получил наименование Fulmar и прибыл в Великобританию прямо с заводского аэродрома предприятия Boeing, расположенного вблизи Сиэтла. Перелет занял около восьми часов.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2016 года Госдепартамент США одобрил поставку Великобритании в рамках программы "Иностранные военные продажи" 9 самолетов P-8A "Посейдон", связанного оборудования и услуг стоимостью до 3,2 млрд. долл. Официальный контракт был подписан на Международном авиасалоне в Фарнборо в июле 2016 года.

Общая стоимость разработки и поставки самолетов ВВС Великобритании, включая обучение личного состава, создание инфраструктуры и обслуживание на базе "Лоссимут" оценивается в 3,7 млрд. фунтов стерлингов.

Первый P-8A "Посейдон" (ZP801), получивший наименование Pride of Moray (Гордость Морей – регион в Шотландии), совершил посадку в Великобритании 4 февраля 2020 года. До настоящего времени в Великобританию прибыли четыре самолета.

Ожидается, что последние "Посейдоны" выполнят перелет на авиабазу "Лоссимут" в 2021 году. Один самолет прибудет к концу июня, два – к концу октября, а последний – к концу года.

Командование ВВС Великобритании 1 апреля 2020 года объявило о достижении британским парком самолетов "Посейдон" начальной готовности к боевому применению. Полной готовности к боевому применению самолеты должны достичь в 2024 году.

"Посейдон" MRA1 войдут в состав 120-й и 201-й авиаэскадрилий ВВС Великобритании. Подготовка экипажей будет осуществляться в составе 54-й авиаэскадрильи.

Новые самолеты должны стать элементом защиты двух новых авианосцев класса "Куин Элизабет". Они позволят определять местонахождение и сопровождать подводные лодки противника, обнаруживать надводные корабли и расширят возможности по ведению разведки и проведению поисково-спасательных операций на море. P-8A британских ВВС будут соответствовать тем же стандартам, что и самолеты, находящиеся на вооружении ВМС США. Предполагается, что самолеты будут вооружены торпедами Mk.54 и противокорабельными ракетами "Гарпун" и смогут нести до 129 гидроакустических буев.