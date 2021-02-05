Войти
ЦАМТО

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представляет широкий спектр продукции на выставке Aero India 2021

77
0
0
Зенитные ракетные системы концерна Алмаз-Антей. Архивное фото
Зенитные ракетные системы концерна Алмаз-Антей. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ЦАМТО, 4 февраля. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представляет широкий спектр продукции военного и гражданского назначения на Международной авиакосмической выставке Aero India 2021 в индийском Бангалоре (3-5 февраля).

В делегацию холдинга, помимо специалистов Концерна, вошли представители пяти его дочерних обществ: ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А.Расплетина", АО "Ижевский электромеханический завод "Купол", ПАО "Радиофизика", АО "Головное производственно-техническое предприятие "Гранит" и АО "Ульяновский механический завод".

На объединенном стенде Концерна представлены модели зенитных ракетных систем (ЗРС) и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большой, средней и малой дальности, а также видеоролики и медиапрезентации о ЗРК и ЗРС разработки и производства Концерна. Гости и участники выставки могут ознакомиться с боевыми средствами ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Викинг", различными модификациями ЗРК "Тор", в том числе с автономным боевым модулем ЗРК "Тор-М2КМ" на шасси "ТАТА".

Отдельным направлением работы делегации холдинга на Aero India 2021 является представление возможностей холдинга по модернизации и ремонту средств ПВО. Специалисты Концерна расскажут гостям и участникам выставки о преимуществах технического обслуживания и восстановительного ремонта средств ПВО на местах их дислокации, о проведении технического обслуживания составных частей средств ПВО, их ремонте агрегатным методом, и о проведении поверки и ремонта средств измерений техники ПВО с применением ремонтно-диагностического комплекса "РЕДИКОМ", макет которого представлен в рамках экспозиции холдинга. Кроме того, на стенде представлена информация о возможностях Концерна по модернизации зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска-М1" и ЗРК "ОСА-АКМ1".

Особое место в единой экспозиции Концерна отведено радиолокационным средствам. В частности, ПАО "Радиофизика" представляет радиолокационную станцию "Сула", модель которой размещена на отдельном подиуме.

"Наше участие в выставке Aero India 2021 направлено на повышение заинтересованности стран региона в приобретении продукции военного назначения разработки и производства Концерна, а также на увеличение объемов внешнеторговой деятельности Концерна", – заявил заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

Замглавы холдинга отметил, что участие Концерна в выставке будет способствовать демонстрации научно-технического и производственного потенциала компании в области разработки, изготовления, обслуживания, продления сроков эксплуатации, а также модернизации и утилизации выпускаемой продукции военного назначения. По его словам, в рамках выставки представители Концерна планируют провести ряд встреч и переговоров с потенциальными заказчиками продукции Концерна.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" имеет право на осуществление самостоятельной внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, в том числе на поставку запасных частей, проведение ремонта и модернизацию ранее поставленной техники, а также обучение специалистов заказчика.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся около 130 тыс. человек. Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Tор-М2
Гранит
Оса-АКМ
С-400 Триумф
Тунгуска
Компании
Алмаз Расплетина
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
Тор ЗРК
Похожие новости
02.02.2021
"Алмаз-Антей" представит на Aero India 2021 систему С-400 "Триумф" и ЗРК "Викинг"
03.02.2020
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит передовые средства ПВО на выставке Defexpo India-2020
01.03.2019
"Алмаз – Антей" на выставке Aero India 2019
26.05.2016
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» по просьбе Минобороны Казахстана представит на KADEX-2016 ЗРК «Тор-М2КМ»
30.08.2007
Команда на взлет выполнена! На авиасалоне МАКС-2007 продемонстрированы новейшие самолеты и зенитные системы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 00:35
  • 24
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 04.02 21:01
  • 1
iDnes (Чехия): Россия выбыла из космической гонки. Битву за Луну продолжат США и Китай
  • 04.02 17:38
  • 3
Растратчики госсредств спокойно покидают Россию
  • 04.02 16:55
  • 177
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 04.02 15:54
  • 0
Американские бомбардировщики B-1 Lancer направляются в Норвегию
  • 04.02 15:31
  • 2
6G: Фантастика? Не совсем…
  • 04.02 14:10
  • 22
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 04.02 13:13
  • 3
Москва и Дели достигли предварительной договоренности о совместном производстве истребителей МиГ-35 - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 12:56
  • 56
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 04.02 12:39
  • 2
Получен запрос от Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 12:14
  • 3
The National Interest (США): российская армия столкнется с демографическим кризисом
  • 04.02 12:05
  • 1
РФ пока не получала заявки Индии на покупку Су-57, но интерес к нему есть - замглавы ФСВТС
  • 04.02 10:28
  • 167
Космонавтика Илона Маска
  • 04.02 09:52
  • 27
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 04.02 08:50
  • 62
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)