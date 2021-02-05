Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представляет широкий спектр продукции на выставке Aero India 2021

ЦАМТО, 4 февраля. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представляет широкий спектр продукции военного и гражданского назначения на Международной авиакосмической выставке Aero India 2021 в индийском Бангалоре (3-5 февраля).

В делегацию холдинга, помимо специалистов Концерна, вошли представители пяти его дочерних обществ: ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А.Расплетина", АО "Ижевский электромеханический завод "Купол", ПАО "Радиофизика", АО "Головное производственно-техническое предприятие "Гранит" и АО "Ульяновский механический завод".

На объединенном стенде Концерна представлены модели зенитных ракетных систем (ЗРС) и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большой, средней и малой дальности, а также видеоролики и медиапрезентации о ЗРК и ЗРС разработки и производства Концерна. Гости и участники выставки могут ознакомиться с боевыми средствами ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Викинг", различными модификациями ЗРК "Тор", в том числе с автономным боевым модулем ЗРК "Тор-М2КМ" на шасси "ТАТА".

Отдельным направлением работы делегации холдинга на Aero India 2021 является представление возможностей холдинга по модернизации и ремонту средств ПВО. Специалисты Концерна расскажут гостям и участникам выставки о преимуществах технического обслуживания и восстановительного ремонта средств ПВО на местах их дислокации, о проведении технического обслуживания составных частей средств ПВО, их ремонте агрегатным методом, и о проведении поверки и ремонта средств измерений техники ПВО с применением ремонтно-диагностического комплекса "РЕДИКОМ", макет которого представлен в рамках экспозиции холдинга. Кроме того, на стенде представлена информация о возможностях Концерна по модернизации зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска-М1" и ЗРК "ОСА-АКМ1".

Особое место в единой экспозиции Концерна отведено радиолокационным средствам. В частности, ПАО "Радиофизика" представляет радиолокационную станцию "Сула", модель которой размещена на отдельном подиуме.

"Наше участие в выставке Aero India 2021 направлено на повышение заинтересованности стран региона в приобретении продукции военного назначения разработки и производства Концерна, а также на увеличение объемов внешнеторговой деятельности Концерна", – заявил заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

Замглавы холдинга отметил, что участие Концерна в выставке будет способствовать демонстрации научно-технического и производственного потенциала компании в области разработки, изготовления, обслуживания, продления сроков эксплуатации, а также модернизации и утилизации выпускаемой продукции военного назначения. По его словам, в рамках выставки представители Концерна планируют провести ряд встреч и переговоров с потенциальными заказчиками продукции Концерна.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" имеет право на осуществление самостоятельной внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, в том числе на поставку запасных частей, проведение ремонта и модернизацию ранее поставленной техники, а также обучение специалистов заказчика.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся около 130 тыс. человек. Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".