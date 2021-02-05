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ЦАМТО

Новый поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС поступил в авиационный полк ЮВО на Кубани

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Ка-27ПС
Ка-27ПС.
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

ЦАМТО, 4 февраля. В соответствии с планом переоснащения войск Южного военного округа (ЮВО) в авиационный полк 4-й армии ВВС и ПВО, базирующийся в Краснодарском крае, поступил поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС.

На Кубань вертолет переправили в разобранном виде самолетом военно-транспортной авиации. На военном аэродроме в настоящее время производится его окончательная сборка.

Спасательный вертолет имеет дополнительные средства подъема, спасения и освещения. На левом борту снаружи у грузовой двери установлено подъемное устройство – электролебедка ЛПГ-300, механизм поворота, стрела и гидроцилиндр подъема и опускания стрелы (грузоподъемность – до 300 кг). К подъемному устройству можно присоединить универсальное или лямочное сиденье, пояс для подъема космонавтов в ложементе. Сбрасываемые средства спасения включают надувной пояс НП-2А, две лодки авиационные спасательные ЛАС-5М-3, 12 плотов ПСН-6АМ, два маркерных буя системы "Призыв-М", сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27ПС
Компании
Минoбороны РФ
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