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Интерфакс-АВН

Тепловизор "Швабе" научили отличать людей от других источников тепла

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Инженеры холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" обновили программное обеспечение выпускаемых тепловизоров, в результате чего существенно эффективнее стал алгоритм измерения температуры.

"Одним из главных изменений стала возможность идентификации лиц без учёта других объектов", - сказано в сообщении пресс-службы холдинга, распространённом в четверг.

В частности, теперь при мониторинге тепловизор не учитывает зоны с тепловыми помехами - это батареи, мониторы ПК и другие предметы, излучающие тепло.

Разработчик и производитель тепловизора - Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС) "Швабе". Выпуск предприятие ведёт в кооперации с Оптико-механическим конструкторским бюро "Астрон".

Генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов отмечает, что, как правило, тепловизоры реагируют на все объекты в поле своего зрения, в том числе и на источники тепла, температуру которых измерять не нужно.

По его словам, программное обеспечение тепловизора производства ЛЗОС "доработано так, что он может фокусироваться только на людях, то есть целенаправленно выполняет функцию детекции лиц, не замечая тепловые помехи вокруг". "Таким образом, оператор получает чистую картинку с конкретными показателями каждого человека", - рассказал Игнатов, которого цитирует пресс-служба.

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Страны
Россия
Компании
ЛЗОС
Ростех
Швабе ОАО
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