"Ростех" и ОАК попали в план проверок Счетной палаты на 2021 год

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Счетная палата РФ в этом году проверит, как ГК "Ростех" реализует свои полномочия по совершению сделок, а также проведет проверку реализации мер по развитию и поддержке самолетостроения в 2013 - 2021 годах ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

Об этом говорится в Плане проверок Счетной палаты на 2021 год.

Согласно плану, Счетной палатой в этом году будет проведен анализ реализации полномочий ГК "Ростех" по совершению сделок и их влияния на достижение целей деятельности Корпорации" в самом "Ростехе", ООО "РТ-Капитал" и АО "РТ-Финанс".

Кроме того, в этом году пройдет проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2014 - 2020 годах в рамках госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в части создания станкоинструментального производства, а также предоставленных в 2014 году в виде имущественного взноса Российской Федерации ГК "Ростех" на цели реализации проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции" пройдет в "Ростехе", Минпромторге, Российском фонде технологического развития" (Фонде развития промышенности), университете "Станкин", в ПАО "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" (г. Санкт-Петербург), АО "Станкопром", АО "СТП - Завод станочных узлов" (Рязанская область, г. Сасово), АО "СТП - Липецкое станкостроительное предприятие" (Липецкая область, г. Липецк) и АО "Совместное технологическое предприятие "Пермский завод металлообрабатывающих центров" (Пермский край, г. Пермь).

Эта проверка была перенесена с прошлого года, её окончание ожидается в этом году, указано в плане.