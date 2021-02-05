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РИА Новости

Россия за пять-семь лет выведет на рынок 50 новых образцов оружия

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Самоходный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" на базе БМП-3
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" на базе БМП-3.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

БАНГАЛОР (Индия), 4 фев – РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в ближайшие 5-7 лет выведет на зарубежные рынки порядка 50 новых образцов вооружений и спецтехники, в том числе новейший комплекс "Деривация-ПВО", а также воздухонезависимую силовую установку (ВНЭУ) для подлодок, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"В течение 5-7 лет "Рособоронэкспорт" планирует вывести на международный оружейный рынок около 50 новых современных образцов вооружения и военной техники, в частности зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" 2С38, предназначенные для борьбы с БЛА лазерные комплексы, ВНЭУ с риформингом дизельного топлива и электрохимическим генератором", - сказали в РОЭ.

Кроме того, в указанный период паспорт экспортного облика должны получить управляемые авиационные средства поражения, в том числе авиационные управляемые ракеты "Гром-Э1" и "Гром-Э2", создаваемые с использованием научно-технического задела ракет семейства Х-38М.

Как утверждают разработчики, комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57 миллиметров не будет иметь равных в мире. Он сможет как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.

Эксперты отмечают, что по эффективности работы по малоразмерным и низкоскоростным целям "Деривация-ПВО" мало отличается от зенитно-ракетного комплекса, при этом его производство и эксплуатация, как считается, будут существенно дешевле.

Главное преимущество ВНЭУ — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность несколько недель находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Деривация-ПВО
Х-38
Компании
РОЭ
Проекты
БПЛА
ВНЭУ
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