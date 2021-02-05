NI назвал советский пулемет ДШК символом военной мощи

The National Interest восхитился советским пулеметом-долгожителем ДШК.

Журнал The National Interest посвятил статью советскому крупнокалиберному пулемету ДШК. Обозреватель Калеб Ларсен считает, что он стоит в одном ряду с легендарным американским M2 Browning. Тот был создан в 1918 году и до сих пор состоит на вооружении в США и других стран. ДШК, выпущенный в 1938 году, также востребован до сих пор по всему миру. Он является одним из самых массовых пулеметов из когда-либо созданных.

ДШК имеет мощный патрон 12,7х108 мм, по баллистическим характеристикам схожий с патроном .50 BMG для М2. Он, как и пулемет Браунинга, имеет ленточное питание и спусковой механизм типа "бабочка". Близок он к нему и по своему предназначению. ДШК, установленный на машине и обладающий отличной дальностью и высокой останавливающей способностью, может успешно поражать различные небронированные или легкобронированные автомобили, здания, низколетящие самолеты и вертолеты.

Крупнокалиберный пулемет широко использовался в Красной армии во время Великой Отечественной войны. В послевоенный период Советский Союз экспортировал его своим союзникам по всему миру. В частности, ДШК использовался в качестве средства ПВО во время войны во Вьетнаме. Американские вертолеты на малой высоте представляли для него легкие цели.

Несмотря на более чем восьмидесятилетний срок службы ДШК останется в строю. В тандеме с прочными пикапами и другой техникой он являет символ чистой военной мощи, которая не требует больших затрат.

Олег Корякин