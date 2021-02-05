Бесшумный короткоствол спецназа

Для создания компактного автоматического бесшумного оружия в рамках ОКР «Букет» советским конструкторам поставили задачу разработать пистолет-пулемёт, столь же тихий, как пистолет ПБ, и при этом обладающий боевой скорострельностью пистолета АПС. Однако на этом пути возникли две серьёзные проблемы — штатный 9-мм патрон и автоматический бесшумный пистолет.

Пистолет бесшумный

К началу 60-х годов в СССР конструирование бесшумного короткоствольного оружия шло двумя разными путями. Первым и наиболее эффективным средством глушения звука стали патроны с отсечкой пороховых газов в гильзе. Вторым способом ведения бесшумной и беспламенной стрельбы являлось оружие с перфорированным для сброса пороховых газов стволом, на который устанавливался глушитель звука выстрела. Именно второй вариант стал основой для штатных армейских 9-мм пистолетов специального назначения ПБ (пистолет бесшумный) и АПБ (автоматический пистолет бесшумный).

Пистолеты ПБ и АПБ Источник изображения: Журнал «Оружие»

В своей основе ПБ имел значительно переделанный пистолет ПМ. В свою очередь, АПБ стал доработкой пистолета АПС. Первым на вооружение в 1967 году приняли пистолет ПБ под индексом 6П9, вторым стал АПБ в 1972 году, который получил индекс 6П13. Несмотря на схожий принцип глушения звука, конструкторы оружия по-разному реализовали данную задачу. Оба изделия разработаны в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ): ПБ (заводской индекс АО-28) — А.А. Дерягиным, АПБ (заводской индекс АО-44) — А.С. Неугодовым.

При некотором сходстве с ПМ пистолет ПБ имеет больше отличий от него, чем общих деталей. Практически нетронутым оказался лишь ударно-спусковой механизм (УСМ), а в остальном это оригинальная конструкция. Самозарядный пистолет ПБ для глушения звука имеет интегрированную расширительную камеру и съёмный насадок. Последний выполняет роль привычного сегодня глушителя сепараторного типа, что означает возможность вести стрельбу из пистолета без насадка с более скромными децибельными показателями.

Пистолеты АПС и АПБ. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Для установки глушителя на втулку ствола автоматического пистолета АПБ надевается специальная трубка, выступающая за границы затвора. Пороховые газы из отверстий в казённой и дульной частях ствола поступают в глушитель сепараторного типа. Для всего этого потребовалась минимальная переделка штатных деталей АПС, к которым добавились глушитель, втулка, трубка и проволочный приклад. АПБ сохранил возможность стрельбы очередями, что позволяет отнести данное оружие в категорию пистолетов-пулемётов.

В конце 60-х годов, практически параллельно с разработкой АПБ, Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) Министерства обороны СССР предприняло попытку разработать под штатный «макаровский» патрон полноценный пистолет-пулемёт для ведения бесшумной и беспламенной стрельбы.

Бесшумный «Букет» для спецназа

Тактико-технические требования (ТТТ) на «9 мм пистолет-пулемёт для бесшумной и беспламенной стрельбы под 9 мм штатный пистолетный патрон» утвердили в июне 1969 года. Опытно-конструкторским работам (ОКР) присвоили шифр «Букет». Вопреки сложившемуся мнению о разработке только бесшумных пистолетов-пулемётов, ТТТ предусматривали проработку варианта для обычной стрельбы за счёт замены ствола или ствольной группы. Однако этот пункт требований конструкторы элегантно обошли путём перекрытия отверстий перфорированного ствола при стрельбе без глушителя.

Требования к оружию, выдвинутые специалистами ГРАУ, нельзя назвать слишком жёсткими, так как способы решения многих элементов конструкции оставались на усмотрение конструкторов. Так, они были вольны выбирать принцип действия автоматики, допускалось широкое использование лёгких сплавов и пластмасс, стандартных и унифицированных деталей и узлов. Степень глушения звука предполагалась не ниже чем у пистолета ПБ, а по боевой скорострельности пистолет-пулемёт не должен был уступать штатному АПС.

Пистолет-пулемёт ПП-71 Источник изображения: kalashnikov.ru, museum-mtk.ru, коллаж автора

Требования по массе и габаритам оружия (вес — не более 1,5 кг, длина с глушителем в боевом положении — не более 700 мм, длина без глушителя в походном положении — не более 270 мм, ширина — не более 35 мм) хоть и были предельно непростыми, но в процессе отработки могли меняться в сторону понижения показателей. Живучесть оружия с учётом комплекта четырёх магазинов (по две штуки на двадцать и тридцать патронов) должна была составить 6000 выстрелов без поломок деталей. С попыткой выполнить такие требования пистолеты-пулемёты впервые подали на полигонные испытания в 1972 году.

Первые испытания пришлось прекратить ввиду неудовлетворительных результатов по кучности боя. Недопустимо большое рассеивание при стрельбе как одиночным, так и автоматическим огнём исключало возможность ведения стрельбы штатными патронами с пулями со стальным сердечником на дистанциях свыше 50 м. Претензии у испытателей возникли также к надёжности работы и живучести деталей. Все изделия тогда ушли на доработку, а «патронщики» стали колдовать над боеприпасами, попытавшись вернуться к выпуску патронов раннего образца с пулей со свинцовым сердечником.

Пистолет-пулемёт ТКБ-0102 Источник изображения: kalashnikov.ru, коллаж автора

Несмотря на прицельную дальность оружия в 200 м, ТТТ не предъявляли каких-либо требований по кучности стрельбы на дистанциях свыше 50 м. Допускались лишь средние показатели рассеивания из трёх серий по двадцать выстрелов, не превышающие в 100% случаев на дистанции 25 м радиус 10 см, а на дистанции 50 м — 45 см. Поданные на повторные полигонные испытания в 1974 году все три образца пистолетов-пулемётов (ижевский ПП-71 Е.Ф. Драгунова, тульские ТКБ-0102 Н.С. Рыжова и ТКБ-0104 Н.М. Афанасьева) уложились в требуемые нормативы кучности стрельбы.

Для оценки результатов стрельбы на дистанции 100 м использовались данные, рассчитанные математически по линейному закону согласно наставлению по стрелковому делу для АПС. В этом случае кучность стрельбы одиночными выстрелами была признана неудовлетворительной, а при стрельбе очередями оказалась близка к заданным параметрам, но всё равно неприемлемой. Так, при стрельбе на дистанции 100 м из положения лёжа с упора одиночным огнём (согласно Курсу стрельб 1969 года по мишеням №6 и №8) вероятность поражения цели одним выстрелом в большинстве случаев оказалась в пределах 5-17%.

Пистолет-пулемёт ТКБ-0104 Источник изображения: forum.guns.ru

Параллельно для сравнительной оценки опытных образцов прошли испытания автоматических пистолетов АПС и АПБ. В итоге достаточно высокую эффективность огня при стрельбе автоматическим огнём на дальность 75 м обеспечил лишь пистолет-пулемёт ТКБ-0104 (будущий ОЦ-02 «Кипарис»), показавший почти равноценные результаты с АПБ и, в общем, лишь незначительно уступивший АПС. «Виноватыми» назначили патроны с пулей со стальным сердечником, которые не смогли обеспечить создания оружия с приемлемой эффективностью огня свыше 75 м. Не смогла исправить ситуацию и свежая партия «снайперских» патронов 1973 года изготовления от Юрюзанского завода.

Кроме того, все образцы не удовлетворили ТТТ почти ни по одному массогабаритному параметру. Уровень глушения звука опытных изделий оказался значительно ниже, чем у АПБ. Стрельба по стальным листам толщиной до 2 мм и пакету сосновых досок (дистанция 100 м) и шлему СШ-60 (дистанция 25 м) показала равные с АПС результаты для опытных изделий, которые существенно уступили в соперничестве со штатным оружием при поражении стального шлема на дистанции 50 м.

К отдельным образцам были нарекания по живучести деталей и надёжности действия в нормальных условиях, а по служебной прочности претензии предъявили всем опытным изделиям. Ненадёжная конструкция приклада стала общей проблемой для всех конструкторов. Итоговое заключение, утверждённое в мае 1975 года, стало неутешительным для всех участников ОКР «Букет», а дальнейшую доработку изделий признали нецелесообразной. При этом неформальным победителем этих баталий можно признать пистолет-пулемёт Н.М. Афанасьева ТКБ-0104, документацию на который предписали хранить на тульском предприятии на случай необходимости её использования с возможной корректировкой по результатам полигонных испытаний.

Спецтехника для МВД

В начале 90-х годов на Ижевском машиностроительном заводе (Ижмаш) создали специальное конструкторское бюро по разработке специальной техники в интересах Министерства внутренних дел (МВД) России. Там конструкторы Алексей Драгунов и Виктор Калашников на основе оставшихся опытных ПП-71 создали оригинальный образец бесшумного оружия под индексом ПП-71М. Он получил сменные модули, предусмотренные ещё в ТТТ ОКР «Букет», которые позволяли переходить с бесшумного варианта оружия на обыкновенный.

Пистолет-пулемёт ПП-71М Источник изображения: kalashnikov.media

В то же время на Ижевском механическом заводе (Ижмех) Михаил Драгунов разрабатывал бесшумный вариант «Кедра» ПП-91Б с заимствованием деталей пистолета ПБ. Несколько позднее в семействе «Бизонов» ненадолго появились и его бесшумные версии в различных комбинациях с рамочным боковым или верхним прикладом, а также режимами автоматической или полуавтоматической стрельбы. Они были рассчитаны на три варианта патронов калибра 9 мм (9×17, 9×18 и 9×19 мм), что в итоге составило 12 вариантов исполнения бесшумных «Бизонов» с интегрированным глушителем.

Пистолет-пулемёт ПП-19-01.Сб-05 Источник изображения: Журнал «Оружие ближнего боя России»

Возвращение к классике

Все эти эксперименты 90-х и 2000-х годов остались лишь в опытных экземплярах, так и не сумев заинтересовать ни МВД, ни какие-либо другие силовые структуры. Министерство обороны, столкнувшись с необходимостью обновления штатных бесшумных пистолетов ПБ и АПБ советского образца, не нашло ничего лучшего чем затеять восстановление их производства. В 2003 году на Ижмехе через более чем двадцать лет после прекращения выпуска пистолета ПБ появились свежие образцы бесшумных изделий. Отличия российского варианта от советского минимальны и носят, в основном, технологический характер. Наиболее значимым из них стало наличие основного варианта исполнения пистолета с прицельными приспособлениями без светоэлементов в мушке и целике.

Сравнение пистолетов ПБ советского (снизу) и российского (сверху) производства Источник изображения: forum.guns.ru

В то же время на ЦНИИТОЧМАШ поступил заказ и на изготовление новых пистолетов АПБ. Первые партии новодельных пистолетов изготавливались путём переделки штатных АПБ с использованием деталей АПС из имевшихся складских запасов. К 2007 году в Климовске подготовили конструкторскую документацию на АПБ литеры «О1», которую планировалось утвердить межведомственной комиссией с участием представителей ОАО «Молот». Именно в Вятских Полянах в СССР производились пистолеты АПС, необходимые для изготовления АПБ. Чем закончилась эта история, до сих пор не ясно, как и судьба обещанного восстановления производства самих АПС на предприятии ООО «Молот-Оружие».

Пистолет АПБ 2005 года выпуска Источник изображения: forum.guns.ru

Факт «реинкарнации» ПБ и АПБ показывает, что патрон 9×18 мм ещё рано списывать со счетов, а сами изделия всё ещё пользуются спросом у представителей подразделений специального назначения и способны эффективно выполнять стоящие перед ними задачи. Тем не менее, как разработчики, так и заказчики специального бесшумного оружия могли бы обратить внимание на реализацию комплексов с интегрированными глушителями и в других калибрах. Обычные же варианты со съёмными приборами глушения звука выстрела неспособны обеспечить максимальную бесшумность.

Технические характеристики Наименование ПБ АПБ ТТТ ТКБ-0102 ТКБ-0104 ПП-71 Вес с пустым магазином и глушителем, кг 0,95 1,60 1,5 1,85* 1,79* 2,10* Длина с откинутым прикладом с глушителем, мм 310 780 700 698 765 662 Длина со сложенным прикладом без глушителя, мм 170 257 270 307 305 294 Ширина, мм 32 37 35 57 54 53 Высота, мм 134 150 165 / – 165 / 223 174 / 225 175 / 230 Ёмкость магазина, патронов 8 20 20 / 30 20 / 30 20 / 30 20 / 30 Прицельная дальность, м 50 150 200 200 200 150

* — с магазином на 30 патронов

Источники и литература:

9 мм самозарядный пистолет для бесшумной и беспламенной стрельбы. Руководство по эксплуатации 6П9 РЭ 9 мм автоматический пистолет для бесшумной и беспламенной стрельбы. Краткое руководство службы Тактико-технические требования №008233 войсковой части 64176-Е (по 4 отделу). «9 мм пистолет-пулемет для бесшумной и беспламенной стрельбы под 9 мм штатный пистолетный патрон (шифр «Букет»)», Москва, 1969 Результаты полигонных испытаний 9 мм пистолетов-пулеметов для бесшумной и беспламенной стрельбы (шифр «Букет»), в/ч 64176-Е, 1975

Руслан Гук