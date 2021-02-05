В России создадут дивизию для береговой охраны Чукотки

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Министерство обороны формирует дивизию для охраны береговой линии на Чукотке, сообщили "Известия".

По информации источников издания в ведомстве, первый полк уже заступил на боевое дежурство в конце прошлого года.

Военная часть будет патрулировать побережье вдоль Северного морского пути до острова Врангеля. Дивизия сможет прикрывать расположенные в регионе объекты ПВО и обеспечивать безопасное судоходство.

В распоряжении военных будет находиться специальная техника: снегоходы, вездеходы и модульные системы обеспечения.