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РИА Новости

В России создадут дивизию для береговой охраны Чукотки

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Вездеход
Вездеход.
Источник изображения: © РИА Новости / В. Чистяков

МОСКВА, 4 фев РИА Новости. Министерство обороны формирует дивизию для охраны береговой линии на Чукотке, сообщили "Известия".

По информации источников издания в ведомстве, первый полк уже заступил на боевое дежурство в конце прошлого года.

Военная часть будет патрулировать побережье вдоль Северного морского пути до острова Врангеля. Дивизия сможет прикрывать расположенные в регионе объекты ПВО и обеспечивать безопасное судоходство.

В распоряжении военных будет находиться специальная техника: снегоходы, вездеходы и модульные системы обеспечения.

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Страны
Россия
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