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ТАСС

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

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Запуск ракеты Falcon 9
Запуск ракеты Falcon 9.
Источник изображения: © AP Photo/John Raoux

Первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 ранее использовали при четырех запусках

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 01:19 по времени Восточного побережья США (09:19 мск).

Первая ступень носителя ранее использовалась при четырех запусках. Сотрудники SpaceX намерены осуществить спуск этого элемента Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
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