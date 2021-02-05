"Дороги России их убьют”: американцы разочаровались в своих танках

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Андрей Коц. В Пентагоне бьют тревогу: знаменитые танки Abrams, главная ударная сила американской армии, не готовы к вооруженному конфликту с Россией. Выяснилось, что последняя модификация не приспособлена для боевых операций в Восточной Европе. В чем проблема с этой машиной — в материале РИА Новости.

Слишком тяжелые

M1 Abrams на вооружении Сухопутных войск США более 40 лет. С 1980-го произведено более десяти тысяч этих танков, около шести тысяч — в строю. "Абрамсы" воевали в Ираке, Афганистане, Йемене и хорошо зарекомендовали себя в бою — бронирования хватало, чтобы выдерживать огонь противотанковых средств противника в лоб, а мощности орудия было достаточно для уверенного уничтожения любых целей.

"Абрамсы" неоднократно модернизировали. Постепенно усиливали бронирование, в конструкцию внедряли новые решения, совершенствовали бортовую аппаратуру. Однако танк при этом заметно тяжелел. Боевая масса последней модификации M1A2 SEP V3, поступающей в войска с лета прошлого года, приближается к 68 тоннам, что сравнимо с немецким тяжелым танком "Тигр-II" времен Второй мировой. По мнению экспертов Пентагона, это серьезно затрудняет эксплуатацию.

"Программа модернизации танков Abrams M1A2 SEP V3 вызывает сомнения, — говорится в недавнем докладе американского управления эксплуатационных испытаний и оценки (Operational test and evaluation). — Значительное увеличение массы машины снижает ее мобильность. M1A2 SEP V3 не выдерживают тактические мосты, их не могут перевозить боевые ремонтно-эвакуационные машины и даже тяжелая армейская транспортировочная техника".

Вопрос габаритов

Все это, по мнению американских аналитиков, ограничивает возможности "Абрамсов" в Европе, особенно на восточном фланге. Эксперты указывают, что местные мосты и дороги не рассчитаны на столь тяжелую технику. В случае полномасштабной войны с Россией боевым группам танковых бригад понадобится быстро преодолевать огромные пространства. И именно логистика бронетехники может стать главным препятствием для стратегов Пентагона.

Танки Abrams армии США на железнодорожной станции в Литве Источник изображения: © PETRAS MALUKAS

"Абрамсы" сейчас уступают по весу только немецким Leopard 2A7 (68,5 тонны). Таким образом, два самых мощных в военном отношении государства североатлантического альянса вряд ли смогут вести активные наступательные действия в случае войны с Россией. Планы по укреплению транспортной инфраструктуры восточноевропейских стран в НАТО озвучили еще в 2017-м. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что надо пересмотреть требования к дорогам и мостам.

Ранее западные СМИ сообщали о проблемах, возникших при развертывании дополнительных сил. Так, во время переброски американской тяжелой бронетехники в Польшу некоторые боевые машины попросту не вписывались по габаритам в железнодорожные станции. В частности, при подъезде к перрону в польском городе Ковалево-Поморске едва не угробили несколько танков, зацепившихся за опоры железобетонной конструкции.

Кроме того, возможны трудности при переброске "Абрамсов" из США. Самый грузоподъемный американский военно-транспортный самолет C-5 берет на борт лишь один модернизированный танк. Отметим, что требования по боевой массе к российской технике гораздо выше: новейший Т-90М весит всего 48 тонн, а перспективный Т-14 "Армата" — около 55 тонн.

Третья модификация

M1A2 SEP V3 потяжелел из-за множества улучшений и доработок. Вспомогательная силовая установка теперь скрыта броней и расположена в корме — это сделали, чтобы повысить защищенность машины от огня крупнокалиберных пулеметов на ближней дистанции, а также малокалиберных автоматических пушек.

Модификации SEP появились после войны в Ираке. Боевые действия показали, что бронетехника в условиях городской застройки крайне уязвима перед обстрелами с верхних этажей зданий. Очень опасны самодельные взрывные устройства, устанавливаемые на обочинах.

Американские танки "Абрамс" в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019 Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Поэтому на M1A2 SEP V3 серьезно увеличили толщину лобовой брони, улучшили устойчивость конструкции ко взрыву мин. Израильский комплекс активной защиты Trophy способен сбивать любые дозвуковые боеприпасы, приближающиеся к машине. Но вес сильно вырос.

У предыдущих версий в боекомплекте не было фугасных боеприпасов. Считалось, что их заменят картечные и многоцелевые снаряды, однако практика это не подтвердила. В результате "тройка" получила новые боеприпасы M1147, снаряженные программируемым взрывателем и применяемые как шрапнель, с бетонобойной или фугасной боевой частью.

Исторический опыт

В декабре Минобороны США сообщило о контракте с концерном General Dynamics Land Systems на 4,62 миллиарда долларов на модернизацию танков Abrams до уровня M1A2 SEP V3. Работы должны быть выполнены до 2028-го. Видимо, генералов не смущают предупреждения вашингтонских аналитиков. Или же они намереваются решить проблему лишнего веса посредством создания специальных транспортных средств.

Как известно, русские дороги не раз мешали иностранным захватчикам. Осенью 1941-го грязь, распутица и особенности советской дорожной инфраструктуры серьезно затормозили движение танковых клиньев вермахта к Москве. Впоследствии военачальники Гитлера все свои поражения списывали на бездорожье.

"С утра мы едем довольно быстро, затем опять начинаются дорожные муки, — вспоминал в книге "В тени побед" немецкий полевой хирург Ганс Киллиан. — Дороги совершенно запружены и расплылись от грязи, да еще артиллерия здорово обстреляла маршрут наступления. Воронки от разорвавшихся снарядов, глубина которых никому не известна, до краев наполнены грязной жижей. Нужно ехать не спеша и все время быть начеку, чтобы не влететь в такую".

Военачальникам Пентагона стоило бы помнить о неудачном опыте агрессивных войн предыдущих завоевателей. Хоть Советского Союза больше нет, Россия по-прежнему крупнейшая в мире страна с непредсказуемым климатом.