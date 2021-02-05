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Российская газета

Танк "Армата" впервые покажут за рубежом

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Источник изображения: Григорий Сысоев/РИА Новости

Новейший российский танк Т-14 "Армата" получил "загранпаспорт" и впервые будет показан на зарубежной выставке.

Танк Т-14 на платформе "Армата" получил паспорт экспортного облика и скоро его представят за рубежом. Об этом РИА Новости сообщили в "Рособоронэкспорте".

Ранее боевая машина не покидала страны. Можно предположить, что дебют танка состоится на оружейном салоне IDEX-2021 в Абу-Даби. Он пройдет с 21 по 25 февраля.

Справка "РГ"

Т-14 - перспективный российский танк с необитаемой башней. Он первый в мире создавался для ведения сетецентрической войны. В ней "Армате" отведена роль машины разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90.

Он оснащен круговым радаром, комплексом активной защиты "Афганит" и динамической броней "Малахит".


Олег Корякин

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Страны
Афганистан
ОАЭ
Россия
Продукция
Армата
Т-90 "Владимир"
Компании
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