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Интерфакс-АВН

Ракету "Протон-М" для запуска телекоммуникационных спутников доставят на Байконур до 1 декабря

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Ракета-носитель "Протон-М"
Ракета-носитель "Протон-М".
Источник изображения: © КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/Роскосмос

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель (РН) "Протон-М" для запуска двух спутников связи и вещания "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" планируют доставить на космодром Байконур до 1 декабря 2021 года, следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.

Согласно документу, целью оказания услуг является подготовка к транспортировке, транспортировка и сопровождение PH "Протон-М", разгонного блока "Бриз-М" и головным обтекателем для запуска космических аппаратов "Экспресс-АМУЗ" и "Экспресс-АМУ7" на космодром Байконур и возврат железнодорожного транспорта в АО "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева".

Работы по транспортировке ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком и головным обтекателем для запуска космического аппарата осуществит производитель ракеты - Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) им. М.В.Хруничева.

В контракте говорится, что работы должны быть завершены к 1 декабря 2021 года.

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Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Проекты
Байконур
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