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ТАСС

Командующий Космическими силами США выступает за диалог с РФ по военному космосу

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Джон Реймонд
Джон Реймонд.
Источник изображения: Global Look Press/Greg Nash/Consolidated News Photos

В то же время Джон Реймонд затруднился уточнить, станет ли военный космос одной из сфер регулярных переговоров между странами в сфере стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд выступает за проведение профессионального диалога с Россией и Китаем по военной деятельности в околоземном пространстве. Он сообщил об этом, отвечая в среду на вопросы корреспондента ТАСС на интернет-брифинге для журналистов.

Космические силы США были официально учреждены 20 декабря 2019 года. Они стали шестым видом Вооруженных сил (ВС) США и первым, созданным после формирования их современной структуры в 1947 году.

"Повышение нашего статуса, превращение Космических [сил] в независимый вид ВС [США], укрепление нашего голоса, обсуждение в публичном формате того, что Россия вывела [в недавнем прошлом] на орбиту рядом с одним из наших спутников, позволило нам впервые за долгое время провести переговоры с россиянами. Считаю, что это были хорошие переговоры", - заявил военачальник. Согласно его информации, речь идет о "российском спутнике, который маневрировал близ" американского аппарата. Это "оружейная система, предназначенная для кинетического уничтожения американских спутников на низкой околоземной орбите", утверждал Реймонд.

При этом он затруднился уточнить, станет ли военный космос одной из сфер регулярных переговоров между Россией и США в сфере стратегической стабильности, но подтвердил, что лично хотел бы видеть продолжение таких дискуссий. О стремлении к расширению двустороннего диалога по стратегической стабильности сигнализировали в последние дни представители новой американской администрации во главе с президентом Джо Байденом. "Не хочу давать этому такую характеристику, как будто я говорил на данную тему с администрацией [США], но я действительно считаю, я хотел бы видеть дальнейшие обсуждения и с Россией, и с Китаем по нормам поведения в космосе", - подчеркнул Реймонд.

Он, однако, ушел от прямого ответа на дважды адресованную ему просьбу пояснить, поддерживает ли он сам идею разработки какого-то международного механизма или договора, направленного на неразмещение оружия в космосе. "По нормам поведения, безопасного, профессионального поведения: я бы хотел видеть, чтобы другие следовали этим правилам, как делаем мы и наши близкие партнеры", - сказал генерал.

По его словам, к весне во вверенном ему виде ВС будет порядка 6,4 тыс. военнослужащих и около 10 тыс. гражданских лиц. Предполагается, что Космическим силам будут переданы примерно 16 тыс. военнослужащих из состава ВВС и ВМС. Вашингтон неоднократно отмечал, что США следует рассматривать космос в качестве потенциального театра военных действий. Как заявлял ранее президент России Владимир Путин, подобная позиция США требует повышенного внимания к укреплению отечественной орбитальной группировки спутников, а также ракетно-космической отрасли в целом. Путин указывал, что Россия выступала и выступает против милитаризации космоса.

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