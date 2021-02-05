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ТАСС

В "Рособоронэкспорте" заявили, что контракт на поставку Индии С-400 выполняется по графику

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Зенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

До конца года планируется поставить Индии первый полк С-400

БАНГАЛОР, 4 февраля. /ТАСС/. Контракт на поставку индийской армии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" выполняется по графику. Об этом ТАСС сообщили в АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") в ходе международного авиационного салона Aero India 2021.

"Контракт выполняется в оговоренные сторонами сроки", - сообщили в компании.

Как сообщал замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов, индийские военные специалисты прибыли в Россию и начали применению этой ЗРС, до конца года планируется поставить Индии первый полк С-400.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Путин Владимир
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