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Интерфакс-АВН

Счетная палата перенесла на 2021 год проверку "Роскосмоса" и трат на ГЛОНАСС

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Счетная Палата РФ
Счетная Палата РФ.
Источник изображения: blog.ucmsgroup.ru

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Счетная палата (СП) РФ перенесла с 2020 на 2021 год проверку эффективности расходования бюджетных средств корпорацией "Роскосмос", РКС, РКЦ "Прогресс" и НПО имени Лавочкина в рамках аудита госпрограмм РФ по направлению "Инновационное развитие и модернизация экономики".

Это следует из плана работы ведомства на 2021 год. Проверки завершатся уже в 2022 году. Ранее эти мероприятия были указаны в плане работы СП на 2020 год.

Согласно документу, проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в интересах социально-экономического развития РФ на обеспечение глобальной космической связи, вещания и ретрансляции, высокопериодичного наблюдения Земли и атмосферы из космоса в 2017 - 2019 годах в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России" пройдет в "Роскосмосе", Российской корпорации ракетно-космического приборостроения и информационных систем (РКС), Центральном НИИ машиностроения (Московская область, г. Королев), НИИ точных приборов.

Также пройдет проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России" в "Роскосмосе", АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва" (Красноярский край, г. Железногорск), НПК "Системы прецизионного приборостроения", НИИ микроприборов-К" (г. Москва, г. Зеленоград), Ракетно-космическом центре "Прогресс" (Самарская область, г. Самара) и НПО им. С.А.Лавочкина" (Московская обл., г. Химки).

17 марта прошлого года глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 СП переводит свои проверки в дистанционный режим, а часть своих сотрудников на работу из дома. Через неделю он сообщил, что ведомство по той же причине не будет проводить новые проверки до 1 июня, а займется завершением только старых проверок. В результате часть проверок ведомства перешла на 2021 год, что и отражено в плане.

Кудрин в 2018 году назвал "Роскосмос" рекордсменом по объёмам финансовых нарушений: в отчете палаты говорилось, что в 2017 году аудиторы выявили 151 факт нарушений в работе "Роскосмоса" на общую сумму 785,5 млрд рублей. В 2018 году СП выявила в космической отрасли значительно меньше нарушений - в 50 млрд рублей (по проверкам, не попадающим под грифы ограничения информации). 30 сентября 2019 года финансовым директором "Роскосмоса" назначен Юрий Росляк, который в 2013-2019 годы работал аудитором Счетной палаты, 27 декабря 2019 года он стал заместителем гендиректора по капитальному строительству.

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Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
НПО Лавочкина
РКC
Роскосмос
Персоны
Кудрин Алексей
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
ИТ
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