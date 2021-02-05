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Вестник Мордовии

Жуткий украинский мутант из танка Т-80УД и ЗСУ-23-4 "Шилка"

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

В 90-е годы, оставшись без внутренних заказов, ВПК Украины пустился во все тяжкие, лишь бы где-нибудь заработать. Порой в головах конструкторов из Незалежной появлялись совершенно невероятные проекты.

Например, учитывая имевшийся тогда спрос на системы войсковой ПВО, они решили создать собственную зенитную самоходную установку. А, поскольку возможности разработать что-то принципиально новое не было, рискнул совместить танк Т-80УД, ЗСУ- 23-4 "Шилка" и ракетный комплекс "Стрела-10".

Первоначально получившийся 35-тонный мутант, поделке обозначение "Донец", смотрелся просто жутко. Наверняка, советские конструкторы "Шилки", увидев, что сделали с их детищем, впали бы в ступор.

Поэтому, чтобы придать поделке хотя бы нормальный вид, с помощью коробов нарастили высоту корпуса. Говорят, что этого монстра предлагали Пакистану, но тамошним военным он сразу не приглянулся. Африканские военные предпочли модернизировать обычную "Шилку".

Поэтому, проведя безуспешную рекламную кампанию, эту самоходку вскоре разобрали, поспешив поскорей о ней забыть.

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  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Украина
Продукция
Стрела-10
Т-80
Т-80У
Шилка
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