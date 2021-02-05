Модернизированные танки Т-72Б3М впервые примели на учениях в ЮВО

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На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае состоялось первое тактическое учение с танковым подразделением Южного военного округа после перевооружения на новые модернизированные танки Т-72Б3М.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, впервые на всех основных этапах мероприятия танкисты действовали совместно с беспилотным разведывательным комплексом "Орлан-10".

Около 20 танковых экипажей Т-72Б3М отработали тактику маневренной обороны с проведением стремительных контратак в ночных условиях.

Расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами осуществлялась разведка сил условного противника. Полученные данные позволили контролировать тактическую обстановку, грамотно распределять силы и средства, а также мгновенно принимать решения.

Данная тактика значительно повышает координацию и маневренные возможности танковых подразделений, а также позволяет успешно вести танковый бой днем и ночью.

В двустороннем учении в составе батальонных тактических групп приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано до 300 единиц военной и специальной техники.