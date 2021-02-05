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ТАСС

"Рособоронэкспорт" готов участвовать в индийском тендере на поставку неатомных субмарин

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Субмарины проекта "Лада" - неатомные. Но это грозное и высокотехнологичное оружие.
Субмарины проекта "Лада" - неатомные. Но это грозное и высокотехнологичное оружие.
Источник изображения: РИА Новости

Тендер пока не объявлен

БАНГАЛОР, 4 февраля. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") готово участвовать в индийском конкурсе на поставку подводных лодок в рамках программы P75i. Об этом ТАСС сообщили в "Рособоронэкспорте" в ходе международного авиационного салона Aero India 2021.

"В случае получения соответствующей документации "Рособоронэкспорт" готов участвовать в нем. Индия к настоящему моменту не объявила этот тендер", - проинформировали в компании.

Программа ВМС Индии P75i по закупке шести неатомных подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой и ударным ракетным комплексом была инициирована в 2007 году. Стоимость проекта составляет порядка 500 млрд индийский рупий ($6,9 млрд). По состоянию на начало 2021 года тендер объявлен не был. Первоначально предполагалось, что первые подлодки P75i начнут поступать в ВМС Индии с 2030 года, однако, по мнению экспертов, пандемия коронавирусной инфекции отсрочит эти планы.

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Страны
Индия
Компании
Ростех
РОЭ
Проекты
ВНЭУ
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