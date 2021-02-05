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ТАСС

Разведчики на Северном Кавказе получили партию радиолокационных станций "Соболятник"

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Разведкомплекс "Соболятник"
Разведкомплекс "Соболятник".
Источник изображения: vitalykuzmin.net

Станция может обнаруживать подвижные и стационарные объекты разных размеров на дальностях до 30 км, анализировать параметры цели, различая людей и технику

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 февраля. /ТАСС/. Партия новых радиолокационных станций "Соболятник" поступила на вооружение разведчиков дислоцированных на Северном Кавказе частей. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"Партия новых малогабаритных РЛС "Соболятник" поступила в подразделения разведки 49-й общевойсковой армии ЮВО. Военнослужащие приступили к апробации РЛС в полевых условиях на полигоне Николо-Александровский [в Ставропольском крае]", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с начала года более 200 разведчиков уже прошли обучение по отработке специальных задач с использованием станции.

РЛС "Соболятник" выполнена в виде комплекса различных средств, которые могут переноситься расчетом из нескольких человек, а также быстро собираться воедино. Все средства "Соболятника" весят порядка 36 кг. Станция способна обнаруживать подвижные и стационарные объекты различных размеров на дальностях до 30 км, анализировать параметры цели, различая людей и технику. РЛС способна одновременно сопровождать до 20 различных целей. За счет новых технологий время непрерывной работы без поломок доведено до 2 000 часов.

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