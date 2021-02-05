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ТАСС

Специалисты из России помогут в ремонте индийского авианосца "Викрамадитья"

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Самолеты МиГ-29К ВМС Индии на палубе авианосца "Викрамадитья"
Самолеты МиГ-29К ВМС Индии на палубе авианосца "Викрамадитья".
Источник изображения: Фото: REUTERS/Shailesh Andrade

Об этом попросила индийская сторона

БАНГАЛОР, 4 февраля. /ТАСС/. Российские специалисты будут задействованы в обслуживании авианосца "Викрамадитья" ВМС Индии. Об этом ТАСС сообщили в АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") в ходе международного авиационного салона Aero India 2021.

"Планируется участие российских специалистов в плановом текущем ремонте по просьбе индийской стороны", - проинформировали в "Рособоронэкспорте".

Авианосец "Викрамадитья" - глубокая модернизация тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Горшков", работы выполнялись на российской судоверфи "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Корабль был передан ВМС Индии 16 ноября 2013 года. Водоизмещение авианосца - 45 тыс. тонн, в состав его авиакрыла входит до 20 самолетов МиГ-29К/КУБ и до 10 вертолетов.

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Россия
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Адмирал Горшков
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