Ревизия указов Трампа: США остановили переброску войск в Европе

Байден заморозил решение Трампа о выводе войск из Германии

Администрация главы Белого дома Джо Байдена приостановила реализацию решения предыдущего президента США Дональда Трампа о переброске американских войск из Германии и Бельгии в Польшу. Новый министр обороны США Ллойд Остин «находится в процессе проведения очень и очень тщательной проверки» данного плана, сообщили в Пентагоне.

Вашингтон «заморозил» план по переброске американских войск из Германии и Бельгии в Польшу, рассказал командующий Европейским командованием вооруженных сил США, генерал военно-воздушных сил Тод Уолтерс журналистам на брифинге в среду, 3 февраля.

По его словам, новый министр обороны США Ллойд Остин «находится в процессе проведения очень и очень тщательной проверки» данного плана, пишет Politico.

«Реализация предыдущего плана была приостановлена для того, чтобы наш министр обороны и администрация [нового президента США Джо Байдена] могли провести тщательный анализ всего, что произошло до момента, когда Остин вступил в должность», - сказал Уолтерс.

Согласно приказу бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, США должны были вывести из Европы примерно 12 тыс. военнослужащих и перебазировать часть тех, кто в настоящее время расквартирован в Германии.

Уолтерс добавил, что не знает, какое решение администрация Байдена примет относительно будущей численности войск в Европе.

Массовое изменение военного присутствия США в Европе, о котором было объявлено прошлым летом, было оправдано тогдашним министром обороны Марком Эспером и другими должностными лицами администрации Трампа, как попытка адаптировать некоторые решения времен «холодной войны» для современных угроз.

Решение, однако, было широко раскритиковано как политически мотивированное после публичных ссор между Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель, которую президент США однажды назвал «глупой» и регулярно критиковал за то, что она позволяет своей стране полагаться на российские энергоресурсы.

Эспер неоднократно отвергал эти утверждения, говоря, что решение было принято после нескольких месяцев обсуждений. При этом Трамп публично заявил, что не вернет войска в Германию «до тех пор, пока они не заплатят», имея в виду 2% от ВВП ФРГ.

Эти 2% страны-члены НАТО в 2014 году согласились тратить на собственную оборону (все члены Альянса должны перейти к этому показателю к 2024 году).

В то время военные, в том числе Уолтерс, поддержали это решение.

«Это повысит скорость и ясность нашего принятия решений и будет способствовать большей оперативной согласованности», - сказал он в июле прошлого года.

Теперь же - на брифинге 3 февраля - его спросили о явном изменении точки зрения, но Уолтерс отверг эти претензии.

«В то время, исходя из выданных рекомендаций, мы считали представленный вариант наиболее выгодным», - добавил генерал.

«Происходящее представляет собой, пожалуй, самый яркий пример неловкого положения, в котором профессиональные военные иногда оказывались при работе администрации Трампа, разрываясь между командованием и внезапными, хаотичными решениями Белого дома при Трампе», - пишет обозреватель US News Пол Шинкман.

Сам Остин на прошлой неделе подтвердил расхождения в военной политике с предыдущей властью, заявив, что все приказы о переброске войск, подписанные Трампом, сейчас пересматриваются.

В разговоре со своим немецким коллегой, министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Остин выразил благодарность Германии за ее военное партнерство с США.

В ходе своего выступления 20 октября 2020 года в Атлантическом совете Эспер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность передислокации на постоянной основе второго бронетанкового полка Сухопутных войск США из Германии в другую европейскую страну, ближе к границам России.

Ранее он отмечал, что американские военные переводятся из Германии в Восточную Европу для сдерживания Москвы.

План вывода американских войск из Германии был крайне непопулярен как среди демократов, так и среди республиканцев на Капитолийском холме, которые утверждали, что такой шаг «придаст смелости России».

В итоге законодатели заблокировали вывод войск. Закон об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) запрещает Пентагону сокращать силы США в Германии ниже 34,5 тыс. человек до тех пор, пока Минобороны не предоставит Конгрессу подробный анализ того, как этот шаг повлияет на ситуацию с безопасностью в Европе.

Рафаэль Фахрутдинов