У танкистов Балтфлота началась служба в формате танкового биатлона

На одном из полигонов в Калининградской области свое мастерство оттачивают экипажи боевых машин армейского корпуса БФ.

В настоящее время проводятся занятия по вождению с преодолением препятствий в виде воронок, траншей, рвов, колейных мостов, минно-взрывных заграждений на различных трассах, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Затем танковые экипажи приступят к выполнению стрельб штатным снарядом из орудий с ходу по появляющимся и движущимся целям. Танкисты должны будут поражать мишени, имитирующие танки и низко летящие вертолеты, на дистанциях от 900 до 2200 метров.

Кроме того, экипажи готовятся к спортивному этапу соревнований. Там предусмотрены бег и переноска ящиков с боеприпасами, преодоление лабиринтов, колодцев, «рукоходов» и водных преград, а также метание гранат.

На БФ отборочный тур «Танкового биатлона-2021» состоится весной. Победители будут представлять флот на состязаниях среди экипажей танков Западного военного округа.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)