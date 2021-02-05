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ТАСС

"Космическая связь" и дочка "Газпрома" вложат в программу "Сфера" более 140 млрд рублей

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Gazprom-SpaceSystems
ОАО "Газпром космические системы".

Россия планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли, сообщил ранее президент Владимир Путин

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. ФГУП "Космическая связь" и АО "Газпром космические системы" планируют вложить более 140 млрд рублей в программу "Сфера". Об этом сообщили замгендиректора по развитию и эксплуатации систем связи ФГУП "Космическая связь" Евгений Буйдинов и заместитель гендиректора по развитию бизнеса АО "Газпром космические системы" Игорь Кот.

"Планируемый объем внебюджетного финансирования со стороны ФГУП "Космическая связь" (собственные и привлеченные средства) в рамках программы "Сфера" на период с 2022 по 2030 годы оценивается более чем в 40 млрд рублей", - отметил Буйдинов в интервью журналу "Русский космос".

По его словам, мероприятия программы "Сфера" планируется осуществлять в рамках государственно-частного партнерства. Со стороны "Космической связи" планируется развитие космических аппаратов связи и вещания серии "Экспресс" и перспективных высокоэллиптических спутников "Экспресс-РВ".

В свою очередь, Кот отметил, что для реализации мероприятий в рамках программы "Сфера" компания "Газпром космические системы" планирует привлечь в общей сложности около 100 млрд рублей. В программу со стороны дочки "Газпрома" включены три направления: создание в Щелково сборочного производства космических аппаратов, формирование и развитие космической системы дистанционного зондирования Земли "Смотр" и развитие системы спутниковой связи "Ямал".

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что правительство РФ выделило 7 млрд рублей для начала работ по программе "Сфера". О программе "Сфера" президент РФ Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Тогда он отметил, что Россия планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

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Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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