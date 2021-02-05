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Интерфакс-АВН

ООН, ЕС и Великобритания приветствуют договоренность о продлении ДСНВ

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель.
Источник изображения: news.myseldon.com

Брюссель. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в среду приветствовал достигнутую между США и Россией договоренность о продлении Договора о СНВ.

"Я приветствую соглашение, достигнутое США и Россией по СНВ-3. Две страны с самыми большими ядерными арсеналами несут особую ответственность в области разоружения и контроля над вооружениями", - написал Боррель в Твиттере.

По его словам, "это значительный шаг в сфере европейской и международной безопасности".

В ООН назвали продление договора "первым шагом в активизации режима контроля над ядерным вооружением".

"Мы очень рады продлению на пять лет ДСНВ", - отметил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон также приветствует эту договоренность.

"Мы будем продолжать работать с США и нашими союзниками, чтобы противостоять вызовам в сфере контроля над вооружениями и укреплять действующую архитектуру контроля над вооружениями, которая позволяет обеспечивать безопасность людей", - написал министр в Твиттере.

Ранее сообщалось, что 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), соответствующее соглашение вступило в силу в этот же день.

Пресс-служба Кремля сообщила вечером 26 января, что Россия и США обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о СНВ-3, президенты Владимир Путин и Джо Байден выразили в телефонной беседе удовлетворение в связи с этим.

29 января пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал закон "О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года".

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