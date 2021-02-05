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Известия.ru

Посол РФ в США назвал возможные сферы сотрудничества двух стран

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Россия и США должны сотрудничать в вопросе космоса и Арктики, так как в этих областях Москва и Вашингтон не противники. Об этом в среду, 3 февраля, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Главная наша задача ― стабилизировать отношения. <…> У нас (России. ― Ред.) есть позитивная программа. Одна из общих тем, которая нас связывает, ― это проблема стратегической стабильности. Я твердо убежден, что есть и другие проблемы, такие как космос, взаимодействие в Арктике, борьба с терроризмом, распространение оружия массового уничтожения, где нам американцы не противники», ― сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Также, по словам Антонова, Москва рассчитывает на то, что в ближайшее время состоятся контакты между главой МИД России Сергеем Лавровым и новым госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Ранее 19 января на тот момент еще кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин отметил, что надеется на продолжение сотрудничества с Москвой в Арктике, однако обеспокоен присутствием там российских военных.

7 января стало известно о том, что ВМФ США начнет регулярно патрулировать российские берега в Арктике.

В декабре 2020 года в США заявили, что космос становится потенциальной ареной боевых действий между Соединенными Штатами и их противниками, поэтому Вашингтон должен быть готов в случае необходимости отразить агрессию в космосе.

Кроме того, на тот момент действующий глава нацразведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия действует в космосе безответственно и «провокационно». По его словам, Москва создавала потенциально опасные космические ситуации, которые угрожали американским интересам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
2020-й год
Арктика
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