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Российские «Су» показали сирийским террористам «круги ада»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российская боевая авиация была замечена в небе сирийского Идлиба.

Несколько истребителей ВКС РФ сначала провели несколько облетов интересующей территории, по свидетельству очевидцев, «нарисовав» красочные круги, которые террористы назвали «кругами ада». 

Вероятно, российские самолеты осуществляли целенаправленный поиск интересующих объектов, после чего нанесли по ним удары.

Авианалету подверглись окрестности населенных пунктов Харанбуш, Шейх-Бахр и Кафр-Урук, где были расположены позиции и базы боевиков. Обычно для этого ВКС РФ использовало фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые бомбили опорные пункты противника, но в этот раз это были истребители Су-30СМ или Су-35, которые применили ракеты.

Стоит отметить, говорит Free News, что на месте поражения объектов были видны сильные взрывы. По мнению специалистов, целью ракетных ударов ВКС РФ могло стать сосредоточение тяжелой бронетехники, боеприпасов и ГСМ, которые джихадисты недавно перебросили на север Идлиба.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-24
Су-24М
Су-30
Су-35
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