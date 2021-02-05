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Naked Science

На британской атомной субмарине обнаружили «странные» датчики

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HMS Talent
HMS Talent.
Источник изображения: thedrive

Британскую многоцелевую атомную субмарину HMS Talent типа Trafalgar оборудовали новыми датчиками. Предположительно, речь идет об аналоге российской системы обнаружения кильватерного следа, или СОКС.

Многоцелевая подводная лодка HMS Talent британского Королевского флота Talent Trafalgar прибыла на территорию Гибралтара с любопытными новыми датчиками по обе стороны рубки. По мнению специалистов издания The Drive, речь идет о дополнении к существующей системе, предназначенной для обнаружения неприятельских субмарин.

На фото также можно видеть примечательную пару 7,62-миллиметровых пулеметов FN MAG, известных как L7 General Purpose Machine Guns (GPMG).

HMS Talent

Источник изображения: thedrive

Эксперты считают сенсоры условным аналогом отечественной системы СОКС, призванной выявлять субмарины по кильватерному следу — области неоднородности физических полей морской среды, которая остается после прохождения подводной лодки.

Субмарины типа Trafalgar довольно старые. Первую из них ввели в строй еще в 1983 году, последнюю — в 1991-м. Сейчас их заменяют на более современные субмарины типа Astute.

Напомним, несколько лет назад появились данные о выходе из строя всех трех ранее принятых на вооружение подлодок типа Astute.

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Страны
Великобритания
Россия
Проекты
Astute АПЛ
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