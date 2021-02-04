Военный эксперт оценил возможности плавающего танка "Спрут-СДМ1"

Новейший российский аэромобильный плавающий танк "Спрут-СДМ1" направляют на следующий этап госиспытаний в Сибирь. В эфире радио Sputnik о боевой машине рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.
Новейший российский легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" в ближайшее время направят на следующий этап госиспытаний в Западную Сибирь, там танк будет испытан в условиях низких температур. Об этом сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
По его словам, затем с танком будут проведены испытания на аэромобильность – возможности по авиадесантированию "Спрута" из военно-транспортных самолетов Ил-76МД.
В конце 2020 года "Спрут" прошел испытания в Черном море, где подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды и плыть по морю при волнении до трех баллов. Боевую машину уже протестировали в средней полосе России и субтропиках, где температура достигала плюс 40 градусов.
Как ранее сообщали СМИ, "Спрут-СДМ1" должны принять на вооружение Воздушно-десантных войск в 2023 году, тогда же начнутся его серийные поставки. По данным Минобороны, подготовка командиров для этих танков началась в ВДВ с декабря прошлого года.
В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев рассказал о возможностях "Спрута".
Он также оценил способности "Спрута" противодействовать основным боевым танкам западных стран.