Войти
РИА Новости

Военный эксперт оценил возможности плавающего танка "Спрут-СДМ1"

323
0
0
Стрельба из авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1"
Стрельба из авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Новейший российский аэромобильный плавающий танк "Спрут-СДМ1" направляют на следующий этап госиспытаний в Сибирь. В эфире радио Sputnik о боевой машине рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

Новейший российский легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" в ближайшее время направят на следующий этап госиспытаний в Западную Сибирь, там танк будет испытан в условиях низких температур. Об этом сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

По его словам, затем с танком будут проведены испытания на аэромобильность – возможности по авиадесантированию "Спрута" из военно-транспортных самолетов Ил-76МД.

В конце 2020 года "Спрут" прошел испытания в Черном море, где подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды и плыть по морю при волнении до трех баллов. Боевую машину уже протестировали в средней полосе России и субтропиках, где температура достигала плюс 40 градусов.

Как ранее сообщали СМИ, "Спрут-СДМ1" должны принять на вооружение Воздушно-десантных войск в 2023 году, тогда же начнутся его серийные поставки. По данным Минобороны, подготовка командиров для этих танков началась в ВДВ с декабря прошлого года.

В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев рассказал о возможностях "Спрута".

""Спрут" – это не совсем танк, это самоходная противотанковая установка, которая выполнена в форме легкого танка. Она может десантироваться посадочным и парашютным способом, может действовать в одних порядках с обычными танками. Безусловно, может бороться самостоятельно с любой техникой, которая проще, чем сам "Спрут" – это могут быть бронетранспортеры, БМП, легкие танки. С ними "Спрут" может воевать на равных", – рассказал Дмитрий Корнев.

Он также оценил способности "Спрута" противодействовать основным боевым танкам западных стран.

"Если говорить о применении "Спрута" против полноценных танков, типа американского Abrams, немецкого Leopard 2 или французского Leclerc, то в лобовом столкновении "Спруту" будет крайне тяжело, потому что у них совершенно разные весовые категории. Но в обороне, с защищенных позиций система вооружения "Спрута" – артиллерийско-ракетный комплекс калибра 125 миллиметров – сможет противодействовать даже танкам более высокого класса, особенно если у него будет поддержка полноценных российских танков, например, класса Т-72 новейших модификаций, Т-90 или тем более "Армата". Вместе с этими танками "Спрут" сможет бороться с кем угодно". – отметил военный эксперт.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Франция
Продукция
2С25 Спрут-СД
Leclerc
Leopard-2
Армата
Ил-76
Ил-76МД
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
Проекты
2020-й год
Похожие новости
14.04.2020
«Прорыв» в российской армии: военные получили новые танки
17.10.2016
Российский танк Т-14 "Армата" против японского "Тип 10" и американского M1 Abrams: кто победит? (The National Interest, США)
16.03.2016
Экспорт вооружений: «смена поколений» неизбежна
05.08.2015
ОБТ Т-90: очень бюджетный танк
20.11.2014
Цена танка «Армата» вызвала споры
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 11:27
  • 2
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 04.02 11:16
  • 172
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 04.02 11:03
  • 2
Растратчики госсредств спокойно покидают Россию
  • 04.02 10:32
  • 2
Москва и Дели достигли предварительной договоренности о совместном производстве истребителей МиГ-35 - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 10:28
  • 167
Космонавтика Илона Маска
  • 04.02 10:05
  • 55
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 04.02 09:52
  • 27
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 04.02 09:39
  • 21
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 04.02 08:50
  • 62
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 04.02 08:25
  • 2
Проект модернизации истребителей Су-30МКИ для Индии находится на этапе обсуждения
  • 04.02 05:04
  • 2
Корпорация "МиГ" ищет в Нижнем Новгороде летчиков-испытателей через HeadHunter
  • 04.02 04:11
  • 2
The National Interest (США): российская армия столкнется с демографическим кризисом
  • 04.02 02:22
  • 1
Получен запрос от Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 02:12
  • 1
Более 200 образцов военной продукции покажет РФ на авиакосмической выставке "Аэро Индия"
  • 04.02 02:12
  • 1
Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29