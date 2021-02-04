Военный эксперт оценил возможности плавающего танка "Спрут-СДМ1"

Новейший российский аэромобильный плавающий танк "Спрут-СДМ1" направляют на следующий этап госиспытаний в Сибирь. В эфире радио Sputnik о боевой машине рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

Новейший российский легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" в ближайшее время направят на следующий этап госиспытаний в Западную Сибирь, там танк будет испытан в условиях низких температур. Об этом сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

По его словам, затем с танком будут проведены испытания на аэромобильность – возможности по авиадесантированию "Спрута" из военно-транспортных самолетов Ил-76МД.

В конце 2020 года "Спрут" прошел испытания в Черном море, где подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды и плыть по морю при волнении до трех баллов. Боевую машину уже протестировали в средней полосе России и субтропиках, где температура достигала плюс 40 градусов.

Как ранее сообщали СМИ, "Спрут-СДМ1" должны принять на вооружение Воздушно-десантных войск в 2023 году, тогда же начнутся его серийные поставки. По данным Минобороны, подготовка командиров для этих танков началась в ВДВ с декабря прошлого года.

В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев рассказал о возможностях "Спрута".

""Спрут" – это не совсем танк, это самоходная противотанковая установка, которая выполнена в форме легкого танка. Она может десантироваться посадочным и парашютным способом, может действовать в одних порядках с обычными танками. Безусловно, может бороться самостоятельно с любой техникой, которая проще, чем сам "Спрут" – это могут быть бронетранспортеры, БМП, легкие танки. С ними "Спрут" может воевать на равных", – рассказал Дмитрий Корнев.

Он также оценил способности "Спрута" противодействовать основным боевым танкам западных стран.

"Если говорить о применении "Спрута" против полноценных танков, типа американского Abrams, немецкого Leopard 2 или французского Leclerc, то в лобовом столкновении "Спруту" будет крайне тяжело, потому что у них совершенно разные весовые категории. Но в обороне, с защищенных позиций система вооружения "Спрута" – артиллерийско-ракетный комплекс калибра 125 миллиметров – сможет противодействовать даже танкам более высокого класса, особенно если у него будет поддержка полноценных российских танков, например, класса Т-72 новейших модификаций, Т-90 или тем более "Армата". Вместе с этими танками "Спрут" сможет бороться с кем угодно". – отметил военный эксперт.