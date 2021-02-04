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РИА Новости

Антонов рассказал о договоренностях России и США по ДСНВ

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Ракетный комплекс "Тополь" на полигоне в Новосибирской области
Ракетный комплекс "Тополь" на полигоне в Новосибирской области.
Источник изображения: © Александр Кряжев

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Количество инспекций в рамках продленного Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений не изменится, заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов.

"Ничего в договоре, который был сегодня продлен, не изменено. Мы будем работать по прежним схемам, по прежним механизмам контроля, которые были согласованы 11 лет тому назад. Количество инспекций не изменится. Мы по-прежнему будем проводить инспекции на американских объектах — так же, как американцы будут приезжать и в соответствии с процедурами этого договора будут проводить эти инспекции", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Дальнейшая работа с США по контролю над вооружениями будет архисложной, обсуждать нужно в том числе новые вооружения, но Москва к ней готова, добавил Анатолий Антонов.

По его словам, за столом переговоров надо будет выработать новое уравнение стратегической безопасности, которое охватило бы новые виды вооружений и старые проблемы: систему ПРО США, ракеты средней и меньшей дальности, средства глобального удара, гиперзвуковые системы и перспективные космические вооружения.

Антонов отметил, что, несмотря на наличие проблем в российско-американских отношениях, у двух стран есть множество точек соприкосновения, поэтому диалог необходим.

"Одна из общих тем, которая нас связывает, — это проблема стратегической стабильности. Я твердо убежден, что есть и другие проблемы, такие как космос, взаимодействие в Арктике, борьба с терроризмом, распространение оружия массового уничтожения, где нам американцы не противники", — отметил он.

Ранее в МИД состоялся обмен нотами с американскими дипломатами о вступлении в силу соглашения, продлевающего действие ДСНВ-3.

Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп назвал его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. В Вашингтоне считали возможным продление ДСНВ-3 только при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джозеф Байден высказался за продление договора без дополнительных условий. Соглашение оставалось последним действующим документом по теме разоружения, действующим между двумя государствами.

Путин 25 января поручил российскому МИД провести переговоры с американской стороной о заключении международного договора по продлению ДСНВ-3. Уже 26 января замглавы МИД Сергей Рябков и посол США в России Джон Салливан обменялись нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении ДСНВ-3. После этого Путин и Байден провели первый с момента инаугурации 46-го президента США телефонный разговор, в котором подтвердили намерение в ближайшие дни завершить все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование договора. Обе палаты Федерального собрания 27 января проголосовали за продление ДСНВ-3.

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Страны
Китай
Ливан
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Арктика
ГЗЛА
СНВ-3
Ядерный щит
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