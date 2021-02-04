Двигатели ОДК обеспечили успешный старт ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк

Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС Ракетные двигатели РД-107А/108А штатно отработали во время запуска ракеты "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя "Союз-2.1б" двигатели производства "ОДК-Кузнецов" отработали штатно", - говорится в сообщении на сайте ОДК.

Как сообщалось, запуск состоялся с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области 2 февраля.

Это первый старт ракеты-носителя типа "Союз", проведенный в 2021 году.