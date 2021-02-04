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Интерфакс-АВН

Двигатели ОДК обеспечили успешный старт ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк

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РД-107А
РД-107А
Источник изображения: личное

Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС Ракетные двигатели РД-107А/108А штатно отработали во время запуска ракеты "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя "Союз-2.1б" двигатели производства "ОДК-Кузнецов" отработали штатно", - говорится в сообщении на сайте ОДК.

Как сообщалось, запуск состоялся с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области 2 февраля.

Это первый старт ракеты-носителя типа "Союз", проведенный в 2021 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РД-107
Компании
Минoбороны РФ
ОДК УК
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
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