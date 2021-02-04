Беспилотный тейлситтер APT 70 испытали доставкой груза

Американские компании Hillwood и Bell Helicopter испытали перспективный грузовой беспилотный тейлситтер APT 70 доставкой груза. Согласно сообщению Bell, испытания проводились в инновационном центре AllianceTexas в Северном Техасе. Аппарат в полностью автономном режиме доставил груз в назначенную точку. Состоявшиеся испытания признаны успешными.

APT 70 представляет собой четыре небольших самолетных фюзеляжа с электромоторами и воздушными винтами, объединенные двумя крыльями и двумя стабилизаторами. Между последними установлена обтекаемая грузовая капсула, в которую можно помещать грузы массой до 31,8 килограмма. Аппарат способен выполнять вертикальные взлет и посадку на хвост.

В полете беспилотник переходит в горизонтальный полет по-самолетному. Благодаря этому он может совершать быстрые перелеты на скорости до 160 километров в час между заданными точками, расходуя меньше энергии аккумуляторных батарей, чем если бы аппарат был выполнен обычным мультикоптером.

Во время испытательного полета в инновационном центре AllianceTexas беспилотник APT 70 в полностью автоматическом режиме выполнил взлет, перешел в самолетный режим полета, пролетел по заданному маршруту, а затем совершил вертикальную посадку в заданной точке. В полете аппарат поднимался на высоту 91 метра. Аппарат пролетел через воздушные пространства классов D и G.

Другие подробности о проведенных испытаниях беспилотного тейлситтера не раскрываются. Данные, полученные во время испытаний, Bell Helicopter планирует использовать для сертификации APT 70 в соответствии с требованиями Федерального управления гражданской авиации США.

Осенью прошлого года Bell Helicopter испытала APT 70 с установленной на него системой уклонения от столкновений в воздухе. Эта система , разработанная компанией Xwing, включает в себя радиолокационную станцию, набор камер и ответчик системы автоматического зависимого наблюдения-вещания (АЗН-В, ADS-B). Все данные с этой системы в полете передаются на пост управления оператора.

Василий Сычёв