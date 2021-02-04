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Израильтяне модернизировали танковую систему активной защиты Trophy

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Merkava IV
Merkava IV.
Источник изображения: IDF

Израильская компания Rafael модернизировала систему активной защиты бронетехники Trophy. Как сообщает Jane’s, модернизированная версия Trophy получила электронно-оптическую систему кругового обзора, которая призвана улучшить защиту танков от некоторых типов снарядов и ракет.

Танковая активная защита Trophy была разработана в первой половине 2000-х годов. Она предназначена для защиты от противотанковых ракет. В базовый состав защиты входит радиолокационная станция, компьютер и две пусковые установки с системой автоматического заряжания.

После того, как радар обнаружит подлетающий боеприпас, компьютер вычисляет его траекторию и отдает команду пусковым установкам. Они выстреливают несколько металлических шариков, которые и уничтожают ракету или гранату на подлете.

Сегодня Trophy является единственной в мире танковой активной системой защиты, принятой на вооружение и прошедшей испытания в условиях реальных боевых действий.

Trophy устанавливается на основные боевые танки Merkava IV и бронетранспортеры Namer. Кроме того, такую систему планируется установить на 400 основных боевых танков M1A1 и M1A2 Abrams Армии США.

По заявлению Rafael, поставку системы Trophy вооруженным силам Израиля планируется в ближайшее время. Кроме того, компания ведет переговоры с Армией США о дооснащении поставленных комплектов системы активной защиты новыми компонентами.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
M1 Abrams
Merkava
Namer БТР
Компании
Rafael
Проекты
ИТ
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